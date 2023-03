Sahara Occidental : De Mistura s’enfonce dans ses contradictions et son attentisme

Le porte-parole du SG de l’ONU, Stéphane Dujaric, a annoncé ce 27 mars, lors de son point de presse cyclique, que l’envoyé personnel d’Antonio Guterres pour le Sahara Occidental, Staphane de Mistura, « vient d’inviter les représentants aux Nations-Unies du Maroc, du POLISARIO, ainsi que de l’Algérie, de la Mauritanie et du Groupe des Amis du Sahara occidental, à des consultations bilatérales informelles avec lui, avant son exposé semestriel au Conseil de sécurité qui aura lieu le mois prochain ». De pareilles consultations, auxquelles l’Algérie pourraient carrément refuse de prendre part, au même titre que la formule dite des « tables rondes » du démissionnaire Horst Kohler, s’annoncent stériles et sans lendemain. En effet, il y a lieu de s’étonner face au fait que de Mistura continue de fermer les yeux sur les graves abus et dépassement du Maroc, au lieu de le tancer et de la rappeler à l’ordre, en exigeant des résolutions contraignantes contre lui au niveau du conseil de sécurité de l’ONU. Rabat, en effet impose comme préalable à toute possible reprise de dialogue l’acceptation de son mort-né plan d’autonomie, sachant que celui-ci est synonyme d’insidieuse annexion. Pis encore, Rabat est allée jusqu’à empêcher de Mistura de se rendre dans les territoires occupés, faisant de lui le premier envoyé personnel dans ces territoires non-autonomes à n’avoir jamais réussi à y mettre les pieds. Ce n’est pas tout, la légalité internationale implique et ordonne à la fois qu’un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui puisse enfin avoir lieu dans les meilleurs délais, après 47 ans d’attente, de souffrance et de combat. La MNURSO elle-même ne doit son nom et son existence qu’à l’impérative tenue de ce référendum. « Il ne saurait dès lors y avoir de contacts, de quelque nature qu’ils soient en dehors de cette seule et unique alternative », nous explique une source diplomatique ayant requis l’anonymat. Au reste, il est à se demander si ce n’est pas le Maroc-gate qui se trouve derrière ce mortel et inacceptable attentisme de la part de l’ONU, sachant que le conflit armé a repris à cause de la rupture unilatérale par le Maroc du cessez-le-feu de 1991.

Mehdi Ghayeb

Source: lapatrienews.dz