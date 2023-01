Sahara Occidental : Brahim Ghali reconduit aux commandes du Front Polisario.

Le Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a été reconduit dans ses fonctions pour un nouveau mandat de trois ans à l’issue du vote qui a eu lieu hier, selon la commission électorale du 16e congrès du Front populaire de libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario). M. Ghali a obtenu 1.253 voix, soit 69% des voix exprimées et 1.870 voix sur les 2.097 votants, contre 563 voix pour M. El Bachir Mustapha Essayed, soit 31% des voix exprimées, a-t-on ajouté. Au terme de l’opération, la Commission a annoncé l’ouverture des candidatures pour l’élection des membres du Secrétariat national sahraoui, selon la même source. Les délégués participant au 16e congrès du Front Polisario devaient choisir l’un des deux candidats en lice au poste de secrétaire général, à savoir Brahim Ghali et Bachir Mustapha Sayed. Sur un autre plan, le président de l’Union des journalistes et écrivains sahraouis, Nafai Ahmed Mohamed, a affirmé mercredi dernier à Dakhla dans les camps de réfugiés sahraouis, que le 16e congrès du Front Polisario bénéficiait d’une large couverture médiatique sahraouie et internationale. Dans une déclaration à l’APS, en marge des travaux du 16e congrès du Front Polisario « Chahid M’hamed-Khaddad-Lahbib », M. Nafai a précisé que « des dizaines de médias sahraouis et internationaux, ainsi que différents supports et sites spécialisés, voire même des médias indépendants, assurent la couverture médiatique des travaux », faisant état de « plus de 70 médias d’Algérie » présents à ces travaux. Le président de l’Union des journalistes et écrivains sahraouis a, en outre, relevé la présence de « médias brésiliens, cubains, vénézuéliens, italiens et espagnols ». Soulignant la présence à ce congrès d’une importante délégation médiatique accompagnant des membres de la mission du Parlement européen solidaires avec la cause sahraouie, M. Nafai a indiqué qu’il y a « même des supports médiatiques européens, représentant des pays ou l’UE, en sus de la participation de médias d’Afrique du Sud ayant accompagné la délégation sud-africaine de haut niveau qui prend part à ce congrès ».

Source: Elmoudjahid