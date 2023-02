Sahara marocain: « Aucune citation ou référence » au sommet de l’UA, le Maroc satisfait.

Le lobbying conjoint de l’Algérie et de l’Afrique du Sud n’y aura rien fait. La conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), dont la 36ème session ordinaire vient de se tenir ces 18 et 19 février 2023 au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba, n’a pas pipé mot sur la question du Sahara marocain. Ce qui, pour les autorités marocaines, constitue une réaffirmation de l’exclusivité de l’Organisation des Nations unies (ONU) à son propos.

“La question du Sahara marocain, dans tous ses aspects, n’a fait l’objet d’aucune citation ou référence dans le rapport annuel du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, ni dans les documents de travail et projets de décision examinés par le sommet,” s’est félicité, ce 20 février 2023, une dépêche de la Maghreb arabe presse (MAP), l’agence de presse officielle.

Pourtant, Alger et Pretoria avaient fait des mains et des pieds pour la question du Sahara marocain figure à l’ordre du jour du sommet. Dans une allocution lue en son nom par son premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, avait cherché à invoquer un soi-disant “impératif pour [l’UA] d’assumer toute sa responsabilité vis-à-vis de cette question et de jouer le rôle qui lui [serait] assigné”, faisant notamment fi de la décision 693 adoptée lors du sommet de juillet 2018 de Nouakchott qui avait tranché en faveur de la compétence exclusive de l’ONU. Quelques jours avant le sommet, le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtane Lamamra, s’était par ailleurs rendu à Pretoria pour s’y entretenir avec son homologue sud-africaine, Naledi Pandor, et notamment coordonner au sujet de la question du Sahara marocain, comme l’avait révélé un communiqué publié ultérieurement. Sans donc réussir à obtenir gain de cause.

Source: maroc-hebdo