Sacre des lions au CHAN :Le message de Macky Sall

Après le sacre des Lions au CHAN, le Président Macky Sall vient d’adresser un message aux Lions : « Après la CAN, le Sénégal remporte la coupe du #CHAN ! Chaleureuses félicitations aux vaillants Lions locaux et à leur encadrement pour cette victoire historique qui couronne un parcours héroïque. Chers lions, vous êtes entrés dans l’histoire ! La Nation entière est fière de vous.«

CHAN2022 un évènement réussi, selon l’Agence presse algérienne. Le Sénégal vainqueur aux tirs au but.

L’équipe nationale sénégalaise a remporté la 7e édition du Championnat d’Afrique des nations de football CHAN 2022, en s’imposant face à l’Algérie au bout des tirs au but (5-4), (temps réglementaire et prolongations : 0-0), en finale joué samedi soir au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).