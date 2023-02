Rosso: « Confiants », une alliance dirigée par la ministre de la fonction publique

Quelques heures avant la visite du président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani dans la ville de Rosso où il y présidera le Conseil des ministres pour la première fois de son histoire ; une alliance dirigée par la Ministre de la Fonction publique et du Travail, Mme Zainabou mint ahmadnah s’est faite singulièrement remarquer.

L’alliance, qui comprend des centaines de cadres et de dignitaires du Trarza a pris position à l’entrée de Rosso, où des sublimes tentes ont été installées pour recevoir les honorables invités.

Confiants ont réservé un accueil chaleureux au Président du Parti El Insaf .

Tout au long du site, les militants ont brandi des portraits géants du Président de la République et scandé des slogans de soutien mettant en exergue la nature et la qualité des réalisations accomplies, ces trois dernières années, à l’échelle nationale et au niveau de la wilaya du Trarza.

Fait saillant de la visite.

« Confiants » était l’un des arrêts où le chef du parti El-Insaf s’est arrêté quelques minutes et où il a constaté les grands efforts déployés pour préparer la visite du président de la République. « Confiants », sont présents depuis le petit matin pour mobiliser leurs militants et sympathisants au meeting populaire organisé par le parti EL-Insaf au nouveau Stade Ramdane, au centre de la ville de Rosso.

Le soir, l’alliance des « confiants » à organisé une soirée artistique et folklorique à l’endroit qu’elle avait choisi au km 7 au milieu d’une forte présence populaire.

