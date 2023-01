Rezig inaugure jeudi la Foire de la production algérienne à Nouakchott.

ALGER – Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig se rend, jeudi en Mauritanie, dans le cadre d’une visite officielle pour inaugurer la Foire de la production algérienne à Nouakchott, a-t-on appris auprès du ministère.

Cette manifestation, qui s’étalera jusqu’au 24 janvier, a pour objectif de « faire connaître les produits algériens de qualité supérieure des différents secteurs économiques et de faire leur promotion dans ce pays frère », selon le ministère.

Elle constitue également « une opportunité propice pour les entreprises algériennes d’établir des partenariats fructueux », indique-t-on de même source.

Organisée au Palais des Congrès de Nouakchott sous le patronage du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, cette manifestation économique verra la participation de 150 entreprises représentant les secteurs de l’agroalimentaire, des services, de l’ingénierie mécanique, de la sidérurgie et de la métallurgie, de l’énergie, de la chimie, de la pétrochimie et des industries électriques et électroniques.

Des entreprises activant dans le bâtiment, le textile et le cuir ainsi que le prêt-à-porter prendront part également à cette cinquième édition de la Foire de la production algérienne à Nouakchott.

Source: APS