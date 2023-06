Réunion du comité interministériel chargé de la covid-19

Le comité interministériel chargé du suivi de la covid-19 s’est réuni, mercredi à Nouakchott, sous la présidence du Premier ministre, Monsieur Mohamed Bilal Messaoud.

La réunion a donné lieu à la présentation par le ministre des Finances du rapport sur l’état de la mise en œuvre du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le virus Covid-19 pour les mois de mars et avril.

Le comité a discuté, également, les divers aspects liés aux mécanismes de son décaissement et de sa gestion à la lumière du déclin constaté de l’épidémie dans le pays, qu’Allah soit loué, et a appelé à la préparation d’un rapport général qui décrit l’expérience mauritanienne et évalue tous ses aspects avec la participation des département ministériels intervenants et les partenaires techniques pour le développement pour le soumettre au comité ministériel lors de ses prochaines réunions.

En conclusion, le comité interministériel a approuvé le renvoi du rapport au Comité national chargé du suivi de sa mise en œuvre, conformément aux dispositions du décret n° 66-2020 du 4 mai 2020.

Ce rapport s’inscrit dans le cadre de l’approche du gouvernement vis-à-vis des partenaires techniques au développement et de l’opinion publique, dans le cadre de sa politique de transparence et de divulgation de la gestion des fonds COVID-19.

AMI