Réunion du Comité de Pilotage du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Mauritanie

Le chargé de mission, secrétaire général par intérim du ministère des Affaires Économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, M. Ezzedine Ould Daddah, a supervisé jeudi après-midi, à Nouakchott, la réunion du Comité de pilotage du Fonds pour la Consolidation de la Paix (CoPiL -PBF) en Mauritanie, organisée en coopération avec le Fonds pour la Consolidation de la Paix des Nations Unies, et le système de l’organisation des Nations Unies (SNU) en Mauritanie.

La réunion vise à examiner et approuver les propositions de domaines prioritaires, et à suivre et analyser les progrès réalisés dans tous les projets programmés pour renforcer le processus de consolidation de la paix.

Au cours de la réunion, le procès-verbal finalisé du Comité de pilotage du Fonds pour la consolidation de la paix a été lu aux participants.

Le chargé de mission, secrétaire général par intérim du ministère des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, a déclaré que ce jour, qui coïncide avec le 2 février 2023, symbolise pour nous, gouvernement et peuple mauritanien, avec à ses côtés nos amis du système des Nations Unies et de nos partenaires au développement, un moment d’aboutissement mais aussi un début de processus qui nous demande de conjuguer et multiplier les efforts afin d’avoir plus d’impacts à l’horizon 2024.

Il a salué les efforts des acteurs du gouvernement mauritanien ainsi que ceux des institutions partenaires engagées à nos côtés, pour la cause de la stabilité de la paix en Mauritanie.

Il a exprimé la volonté du gouvernement mauritanien et de ses partenaires du système onusien, de la société civile et des communautés ainsi que de la population à la base de voir, à travers une vision plus large, la taille du portefeuille BPF s’agrandir.

M. Ezzedine Daddah a indiqué que l’éligibilité de la Mauritanie au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, pour la période allant de 2020 à 2024, doit nous conduire à nous assurer du maintien et de la poursuite de cette dynamique qui a prévalu et qui a pu produire ce résultat et à le reproduire à l’échelle d’autres régions du pays.

Pour sa part, le Chargé des Affaires Humanitaires du système des Nations Unies en Mauritanie, M. Cyprien Godefroy Adrien Balaya, a remercié les autorités mauritaniennes pour renouveler sans cesse leur engagement envers l’Organisation des Nations Unies, et le Comité de Pilotage (COPIL) du Programme des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix pour renforcer la contribution et la participation des femmes et des jeunes à la prévention des conflits et à la réalisation de la paix et de la sécurité durables.

Il a mentionné l’importance du Fonds au cœur de l’agenda de la paix, de la prévention des conflits, de la sécurité et de l’égalité des sexes, notant que le Fonds pour la consolidation de la paix en Mauritanie est actif depuis 2018. Aujourd’hui, 13 projets ont été réalisés pour un coût de plus de 20 millions de dollars.

La réunion s’est déroulée en présence du directeur général adjoint des stratégies et politiques de développement, du directeur de la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, du président du Conseil supérieur de la jeunesse, de la coordinatrice résidente du Système des Nations Unies, de la Cheffe adjointe de la Mission à l’Ambassade d’Allemagne en Mauritanie, et représentants d’organisations de la société civile.

AMI