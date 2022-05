Réunion au ministère de la Santé pour promouvoir la préparation aux situations d’urgence

Le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a présidé vendredi à Nouakchott une réunion avec les membres du comité multisectoriel chargé de la surveillance épidémiologique. La réunion a passé en revue et évalué la situation internationale des cas observés de monkeypox et les mesures prises au niveau national à cet égard pour préparer la prise en charge des cas suspects de la maladie.

La rencontre s’est déroulée en présence du Secrétaire Général du ministère de la Santé, du représentant de l’OMS en Mauritanie, du conseiller chargé de la réforme hospitalière, du directeur de la santé publique, du directeur de la surveillance épidémiologique et du directeur de Médecine hospitalière, directeur du Centre National de Recherche en Santé Publique, coordonnateur du Centre National d’Intervention d’Urgence en Santé Publique, président du Conseil Scientifique, et des représentants des divisions membres de l’initiative « Une Santé » et des représentants des l’Organisation Mondiale de la Santé et la Direction Générale de la Santé Publique.