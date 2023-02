Retour à Nouakchott du Président de la République

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a regagné Nouakchott vendredi en provenance de Rosso (wilaya du Trarza) où il présidé les travaux du conseil des ministres.

Le Président de la République a été accueilli à l’aéroport international de Nouakchott Oumtousy par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, les ministres de la Justice et des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, le chef d’état-major particulier du Président de la République, la directrice adjointe de cabinet du Président de la République, le wali de Nouakchott ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott.