Retour à Nouakchott du président de la République en provenance d’Algérie.

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, est rentré ce soir, mercredi, à Nouakchott, en provenance d’Algérie, après avoir participé aux travaux de la 31ème session ordinaire du Sommet arabe qui a pris fin mercredi après-midi au Centre international des conférences (CIC) à Alger, au terme d’une séance plénière présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le sommet a été sanctionné par la « Déclaration d’Alger », lue par le Représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, l’ambassadeur Nadir Larbaoui, et l’annonce du prochain sommet arabe qui aura lieu en Arabie Saoudite.

Dans son allocution, le Président de la République a évoqué le contexte international particulier actuel, caractérisé par des crises sécuritaires, géopolitiques, économiques et intérieures de grande ampleur et il a également assuré aux dirigeants arabes que la Mauritanie est ouverte à toutes les formes de coopération et d’échange et souhaite sincèrement contribuer à tout ce qui accélère l’intégration économique arabe.

A l’aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy, le Président de la République a été accueilli par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, la ministre conseillère à la Présidence de la République, les membres de la Justice et de la Défense nationale, le chef d’état-major particulier du Président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la Région de Nouakchott.

Le Président de la République était accompagné d’une importante délégation comprenant :

– Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur

– Ismael Ould Cheikh Ahmed, directeur de cabinet du Président de la République,

– Weddady Ould Sidi Haïba, ambassadeur de Mauritanie en Algérie

– Sidi Mohamed Ould Mohamed Abdallahi, représentant permanent de la Mauritanie auprès de la Ligue des États arabes,

– Ahmed Salem Ould Mohamed Vadhel, chargé de mission à la Présidence de la République

– Sidi Mohamed Ould Ghaber, chargé de mission à la Présidence de la République

– Hacen Ould Ahmed, directeur général du protocole d’État.