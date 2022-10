Retour à Nouakchott du ministre du Pétrole.

M. Abdessalam Mohamed Saleh, ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines a regagné la capitale samedi soir en provenance de France où il a participé au Forum Ambition Afrique organisé sous les auspices du Président français Emmanuel Macron.

Sous le haut patronage du Président de la République française et la direction du ministère de l’Économie, des Finances, de l’Industrie et de la Souveraineté numérique, le Forum Ambition Afrique, organisé par Business France, s’est réuni à Paris les 4 et 5 octobre 2022.

Des sujets ont été abordé tels que l’économie et l’environnement des affaires en Afrique, la formation professionnelle et la finance d’entreprise dans un large éventail d’industries et de problèmes.

L’événement a mobilisé plus de 1 600 participants dont plus de 700 entreprises africaines en personne de 43 pays à travers le continent.

Le ministre a également participé à des forums sur l’énergie et a présenté la vision de la Mauritanie en matière d’énergie et sa contribution future à l’approvisionnement mondial en énergie propre.