Retour à Nouakchott du ministre de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentration, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine a regagné Nouakchott vendredi en provenance de Bruxelles.

Dans la capitale belge, le ministre a participé à la réunion des initiatives du groupe européen sur les migrations en Afrique subsaharienne, qui s’est tenue le 12 de ce mois.

Il convient de noter que l’UE et ses partenaires africains ont lancé aujourd’hui deux initiatives Team Europe axées sur les routes migratoires de l’Atlantique et de la Méditerranée occidentale, d’une part, et sur les routes migratoires de la Méditerranée centrale, d’autre part, dans le but de soutenir les efforts conjoints des l’UE et ses États membres pour relever les défis migratoires auxquels l’UE et ses partenaires en Afrique du Nord sont confrontés en raison des mouvements irréguliers de passeurs et d’une augmentation spectaculaire des abus en ligne.

Ces initiatives contribueront à la mise en œuvre de la dimension extérieure de la nouvelle convention sur la migration et l’asile, en liant les activités des États membres à la coopération et à l’action coordonnée au niveau de l’UE grâce à une approche holistique.