Le ministre de l’Intérieur s’entretient avec l’ambassadrice d’Espagne

M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a eu, ce lundi en son bureau au siège du ministère à Nouakchott-Ouest, un entretien avec l’ambassadrice du Royaume d’Espagne a accrédité auprès de la Mauritanie, SE Mme Miriam Alvarez Dallarosa Rodriguez.

Les entretiens, qui se sont déroulés en présence du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, ont porté sur les relations de coopération entre les deux pays amis et les moyens de les renforcer, dans des domaines d’intérêt commun.

Il convient de noter que la Mauritanie et l’Espagne renforcent leur coopération sécuritaire, notamment dans le domaine de la surveillance des frontières, et l’Espagne a décidé de poursuivre son assistance à la Mauritanie, notamment dans le domaine du contrôle des frontières.

Les ministères de l’Intérieur espagnol et mauritanien entretiennent une coopération exemplaire qui vise initialement à lutter contre l’immigration clandestine, mais s’est ensuite diversifiée et élargie à d’autres domaines tels que la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic de drogue.

Les efforts de la Mauritanie pour surveiller et contrôler les mouvements d’immigration illégale ont contribué à endiguer le flux de migrants d’Afrique subsaharienne vers la péninsule ibérique..