Retour à Nouakchott du ministre de la Santé après avoir participé à deux réunions régionales.

Le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi, a regagné Nouakchott, lundi, après avoir participé à deux réunions régionales, au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

C’est ainsi qu’à Dakar, il a représenté le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et il a également participé à la deuxième réunion où il a représenté le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messaoud.

Le premier événement se rapporte à la participation au Forum mondial sur la vaccination et l’éradication de la poliomyélite en Afrique, qui s’est tenu dans la capitale sénégalaise, Dakar, le dix décembre, et le second est lié à la participation à une réunion de haut niveau à Abidjan (Côte d’Ivoire), placée sous le thème : ‘’Année africaine de la nutrition, le 8 décembre.