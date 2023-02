Retour à Nouakchott du ministre de la Défense nationale

Le ministre de la défense nationale, M. Hanena Ould Sidi a regagné Nouakchott jeudi soir en provenance d’Abou Dhabi (Émirats Arabes Unis) où il a participé à la Conférence internationale de la défense (IDC 2023), qui s’est tenue avant les expositions IDEX et NAVDEX.

La conférence, qui a accueilli plus de 1 800 participants dont un grand nombre de dirigeants et de responsables de sociétés de défense et de sécurité régionales et internationales, a été organisée a sous le thème “Adaptation, exploration, transformation : Ré-imaginer la sécurité, la société et l’expérience humaine à l’ère de la perturbation.”.

Quatre tables rondes portant sur les impacts et les risques sociaux et économiques de l’adoption généralisée des nouvelles technologies, le développement des talents et la gestion du capital humain, ainsi que l’impact des technologies émergentes sur les opérations modernes et l’avenir de la guerre ont réuni les participants.

Le ministre était accompagné par le général de brigade Mohamed Vall Raïss, directeur de la direction centrale de l’armement à l’état-major général des forces armées nationales, le général de brigade Hamadi Ely Maouloud, commandant du GARIM et le général Mohamed Abdelahi Bih, directeur de la documentation et de la sécurité militaire au ministère de la défense nationale