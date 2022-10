Retour à Nouakchott de la Ministre de l’action sociale

Son Excellence la Ministre de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Saviya Mint Ntehah est rentrée ce matin à Nouakchott, de Louxor en République Arabe d’Egypte, après avoir représenté la Première Dame, Dr Mariem Mohamed Fadel Dah dans le cadre des travaux de la vingt-cinquième session de la Conférence arabo-africaine pour la coopération internationale et l’investissement organisée par l’Union des femmes investisseurs arabes sous l’égide de la Ligue des États arabes, durant la période du 26 au 30 octobre.

Cette réunion est également l’occasion de construire des investissements conjoints arabo-africains et d’amener les ressortissants des deux régions à travailler ensemble pour exploiter les ressources fournies par l’Afrique pour réaliser la Vision 2030 du développement durable des États arabes et la Vision 2063 pour les États africains.

Doa Khalifa, représentante ministérielle de la Ligue arabe et directrice de l’éducation et de l’enseignement, a déclaré lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence que l’Afrique occupe une place importante au sein de la Ligue arabe, qui s’est engagée à renforcer la coopération dans les domaines politique, énergétique et économique.

M. Sidi Ould Sid Ahmed Bekay et quelques femmes d’affaires mauritaniennes déléguées par l’Union nationale du patronat mauritanien ont accompagné le ministre lors de ce déplacement.