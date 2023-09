Réparons ensemble les institutions démocratiques !

Pour réparer les institutions démocratiques comme la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et le Conseil constitutionnel, et progresser vers une démocratie réelle, il est important de mettre en place un processus de réforme transparent, inclusif et fondé sur le consensus. Voici quelques suggestions pour y parvenir :

1. Renforcer l’indépendance de la CENI : la CENI doit être indépendante de toute interférence politique ou partie prenante. Des mécanismes doivent être mis en place pour garantir la transparence, l’équité et l’impartialité dans l’organisation des élections. Les membres de la CENI devraient être nommés de manière impartiale, basée sur des critères de compétence et d’expérience.

2. Promouvoir la transparence et la responsabilité : des mécanismes de surveillance et de reddition de comptes doivent être établis pour s’assurer que les institutions démocratiques agissent de manière transparente et responsable. Cela pourrait inclure la mise en place d’un processus de vérification indépendant des résultats électoraux, ainsi que des mécanismes de plainte accessibles à tous.

3. Renforcer le rôle du Conseil constitutionnel : le Conseil constitutionnel doit jouer un rôle central dans la préservation de l’intégrité constitutionnelle et le respect des droits fondamentaux. Il devrait être composé de juristes indépendants et compétents, sélectionnés de manière transparente. Le Conseil constitutionnel devrait être habilité à examiner les lois pour s’assurer de leur conformité constitutionnelle et à prendre des décisions impartiales sur les contentieux électoraux.

4. Encourager la participation citoyenne : une démocratie réelle nécessite une participation citoyenne, active. Il est essentiel de promouvoir l’éducation civique, d’encourager les débats publics et d’impliquer les groupes marginalisés dans le processus démocratique. Des mécanismes de consultation publique, tels que des audiences publiques et des forums de discussion, devraient être mis en place pour permettre aux citoyens d’exprimer leurs points de vue sur les questions politiques et institutionnelles.

5. Favoriser la collaboration nationale et internationale : la réparation des institutions démocratiques ne peut se faire isolément. Il est important de favoriser la collaboration entre les acteurs nationaux et internationaux, tels que les partis politiques, les organisations de la société civile et les bailleurs de fonds, afin de partager les connaissances, les bonnes pratiques et les ressources nécessaires pour renforcer les institutions démocratiques.

En mettant en œuvre ces mesures, il est possible de progresser vers une réelle démocratie en favorisant des institutions fortes, transparentes et responsables, qui garantissent la participation citoyenne et le respect des droits fondamentaux.

Abdoulaziz DEME

Le 16 septembre 2023