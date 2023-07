Renouvellement de la pleine confiance : une nouvelle considération de l’institution du premier ministère.

La présence manifeste de l’institution du premier ministère dans les trois dernières années du premier mandat de Son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazwani, Président de la République, a constitué l’un des leviers politiques et administratifs les plus importants du système de l’actuel gouvernement et le moteur dynamique le plus important pour réaliser de grands acquis « utiles aux hommes et demeurent sur la terre ».

La nomination pendant deux mandats consécutifs de l’actuel Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Messaoud a permis à cette institution vitale de paraître dans l’habit capable de provoquer des effets positifs qui accroissent les parts du système et augmentent sa force.

La compétence de l’homme et sa bonne conduite dans le domaine de la gestion lui ont valu un grand succès dans la coordination de l’action gouvernementale, paraissant fort face aux énormes responsabilités et à exorbiter des dossiers politiques et administratifs qui exigent fermeté, dextérité et rigueur.

Ce qui s’est traduit dans le retour dans les rangs et la discipline partisane des nombreux mécontents et leur conviction, notamment ceux qui ont formé des listes contre le parti au pouvoir et ont failli le battre dans de nombreuses circonscriptions électorales.

Un pouvoir confronté à de multiples défis économiques consécutifs aux répercussions de la pandémie de la Covid-19 et à la guerre

en Ukraine ainsi qu’à d’autres d’ordre politiques internes, corollaires de l’héritage et des accumulations du blocage de l’action politique entre l’opposition et la majorité, des tiraillements de la dernière décennie et de ses dossiers ainsi que de toutes les attentes suspendues aux consultations décisives en moins d’un an d’un second mandat constitutionnel,

nous interpelle tous à bénir le renouvellement de confiance à Monsieur le Premier Ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Messoud, en raison de sa longue expérience, de sa sobriété politique, de sa sagesse dans la gestion des affaires et de l’acceptation par l’opinion publique nationale, ce qui lui permet de continuer à travailler assidûment et à jouer les rôles qui lui sont confiés pour matérialiser le programme « Mes Engagements », le programme de Son Excellence le Président de la République Monsieur. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, en toute douceur et fluidité à la lumière d’une action politique réussie et forte

Yedali El Kory