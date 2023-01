Renforcer les capacités des journalistes pour des élections apaisées.

Des sessions d’informations et d’échanges avec les journalistes mauritaniens pourrons être proposé et mise : au programme ?

Information sur le nouveau cadre légal, prévention et échanges autour d’une future charte d’engagements pour les médias.

Dès aujourd’hui, les journalistes de la presse écrites ou électroniques doivent être en mesure d’informer convenablement les citoyens sur les principes fondamentaux de la démocratie, les nombreux enjeux du processus électoral, les procédures de vote, ainsi que leurs droits et devoirs en matière électorale.

Des citoyens qui comptent aussi beaucoup sur eux pour relayer leurs aspirations et inquiétudes au cours de cette période critique pour l’avenir du pays.

Les journalistes doivent mettre leur parole au centre du discours médiatique.

Abdelaziz DEME