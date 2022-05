Diner à l’honneur de la presse

Région de Nouakchott : Dîner en l’honneur des journalistes mauritaniens à l’occasion de la journée mondiale de la presse.

Ils étaient nombreux les officiels, le Secrétaire Général du Ministère de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, Ahmed Ould Khteira , le Président de la Haute autorité de la Presse et de l’Audiovisuel, El-Houssein Ould Medou, le Directeur de l’Agence mauritanienne d’information, Mohamed Fall Ould Oumeir et autres invités qui ont répondu, le dimanche 9 mai 2022, à l’invitation de la Présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdel Maleck à l’occasion de la journée mondiale de la presse.

L’organisation de cette cérémonie, indique-t-on, a pour but de présenter en diapositive un bilan très satisfaisant de la Région de Nouakchott, avec aussi pour célébrer l’importance de la liberté de la presse.

Dans une brève intervention : « Nous espérons que la commémoration de cette fête sera une année pour toutes les institutions nationales au cours de laquelle le quatrième pouvoir rencontrera les décideurs dans le but d’orienter les politiques et les stratégies au service du développement global et privé de la capitale du pays, qui constitue une interface moderne pour le pays lequel mérite développement et rénovation, de sorte qu’il assiste à un pan avant dans la modernité ».

La présidente s’est engagée à fournir un soutien total aux médias pour qu’ils s’acquittent de leurs responsabilités en matière de développement.

Après le mot d’ouverture, certains cadres de la Région ont pris la parole pour expliquer en détail les réalisations globales de la Région marquées par des partenariats de développement qui ont été signés avec de nombreuses villes africaines, européennes et asiatiques.