Journée mondiale de la liberté de la presse : nouveaux médias, une réalité incontournable ! Par Ahmed Ould Bettar

A l’heure où des réalisations importantes ont été accomplies dans le domaine de la liberté de presse, notamment l’adoption d’une loi portant sur un appui public à la presse indépendante, la dépénalisation des délits de presse , l’ouverture des médias publics ou encore l’enregistrement des journalistes opérant dans la presse indépendante à la caisse nationale d’assurance maladie, la création de l’ENAJM dans le but de renforcer les technologies de communication modernes et à provoquer un changement radical quant à la quantité et à la qualité des contenus transmis par les nouveaux médias.

Les médias numériques s’appuyant sur Internet sont apparus pour fournir des informations sous multiples formes, notamment : les sites Web, les chaînes, les publicités en ligne, les blogs et l’utilisation des Smartphones pour la diffusion télévisée.

Présentement, ces nouveaux médias qui étaient un luxe sont devenus une réalité incontournable à travers laquelle nous communiquons, et à travers eux, nous transmettons des infos et des dépêches, de la manière la plus rapide et la plus simple selon les technologies les plus récentes et les plus développées notamment au temps de la propagation de la pandémie et des mesures de restrictions pour freiner la propagation du coronavirus.

Aujourd’hui, la célébration du 3 mai de la journée mondiale de la liberté de la presse, placée cette année sous le thème ‘’le journalisme sous l’Emprise du Numérique offre à plus d’un titre, l’opportunité de défendre plus que jamais cette liberté et d’unir nos forces pour mettre sur pied des nouvelles technologies qui protègeraient à la fois les institutions médiatiques privées et les journalistes.

Ahmed Ould Bettar