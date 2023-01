Rencontres internationales, forums, réunions de haut niveau… : Le rayonnement du pays confirmé en 2022

Un indice de sécurité qui rassure, une stabilité qui se renforce, des infrastructures hôtelières de grand standing, la Côte d’Ivoire dispose de nombreux atouts qui en font une adresse de choix pour les grandes rencontres internationales. Et l’année 2022 a confirmé le rayonnement du pays.

Sur les bords de la lagune ébrié, les évènements se succèdent. Abidjan, la capitale économique ivoirienne est devenue une adresse très courue par les organisateurs d’événements internationaux. En 2022, le pays a accueilli des rencontres importantes sur des sujets divers tels l’environnement, l’économie, la santé et la culture.

La 15e édition de la Conférence des parties (COP) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) a été l’un des plus grands rendez-vous organisés en 2022. En effet, la COP 15 a réuni, du 09 au 20 mai 2022, plus de 7 000 participants venus de 196 pays. Elle a été marquée par la résolution dénommée Abidjan Legacy Program ou Initiative d’Abidjan.

Le mois de juin a enregistré deux évènements majeurs. La 8e édition de l’Africa CEO Forum (ACF) les 13 et 14 juin 2022 et la réunion du Groupe consultatif pour le financement du Plan national de Développement (GCPND) 2021-2025 organisée le 15 juin. La 8e édition de l’Africa CEO Forum a réuni près de 1 800 participants provenant de 70 pays. La présence de cinq chefs d’État – Alassane Ouattara (hôte), Macky Sall (Sénégal), Nana Akufo-Addo (Ghana), Mohamed Ould Ghazouani (Mauritanie), Mohamed Bazoum (Niger) a donné un cachet particulier à ce forum.

Toujours dans le domaine économique, Abidjan a également accueilli du 02 au 04 novembre, à Sofitel Hôtel Ivoire l’édition 2022 de Forum pour l’Investissement en Afrique (AIF) organisé par la Banque africaine de développement (BAD). 1 500 participants étaient attendus à Abidjan.

La quatrième édition du Forum international sur la retraite dans la zone de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) s’est ouverte le mercredi 16 novembre à Abidjan avec la participation de 17 pays.

Du 25 au 27 novembre, ce fut le tour des acteurs culturels issus de l’Afrique et de la diaspora, évoluant notamment dans les domaines de la musique, du cinéma, de la mode, de l’artisanat, des arts visuels, de la littérature, des jeux, de la réalité virtuelle etc…de se retrouver à Abidjan pour l’édition 2022 du Creative Africa Nexus Weekend (CANEX WKND 2022).

Cet événement était présenté par African Export Import Bank (Afreximbank), en partenariat avec le gouvernement ivoirien.

La Côte d’Ivoire a abrité le 8 décembre la réunion de haut niveau sur la nutrition en Afrique, organisée sous l’égide de l’Union Africaine. Elle a enregistré la participation d’éminentes personnalités, notamment Sa Majesté, Letsie III, Roi du Lesotho, Champion de l’Union africaine pour la nutrition, de la Vice-Présidente de la Zambie, Mme W. Nalumango, du Premier Ministre de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso, du Président de la Commission de l’Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat.

Si Abidjan s’affirme comme un carrefour important des grandes rencontres sur le continent, c’est grâce au leadership du Président Alassane Ouattara qui a installé le pays dans une zone de stabilité et renforcé la sécurité. Il a également doté le pays d’importantes infrastructures pour répondre aux exigences de tels évènements.

Le secteur hôtelier par exemple est en plein essor. L’offre d’hébergement de la Côte d’Ivoire en 2021 est de 4 394 hôtels pour une capacité d’accueil de 65 994 chambres et 125 160 lits. La qualité de son réseau de télécommunication facilite la connectivité. Au 31 mars 2022, le taux de pénétration de l’internet mobile est estimé à 82,7%, grâce aux réseaux mobiles avec les technologies 3G et 4G. Le Réseau national de haut débit (RNHD) a atteint près de 5 000 km en 2021, pour un objectif de 7 000 km. Depuis le 10 avril 2015, l’aéroport d’Abidjan a obtenu la certification Transportation Security Administration (TSA) par l’Agence nationale américaine de sécurité dans les transports. L’aéroport d’Abidjan est desservi par des dizaines de compagnies et de nombreux vols directs.

Autant d’atouts qui ont permis au pays de confirmer son rayonnement en 2022.

CICG

Source: News Abidjan