Rencontre Régionale de formation des journalistes des médias

La Côte d’Ivoire abrite la première édition de la Rencontre Régionale de formation des journalistes des médias en ligne francophones de l’Afrique de l’ouest, sur la question de la liberté d’expression et des droits humains. Cette rencontre qui se tient du 27 au 28 avril et qui s’inscrit dans le contexte des 75 ans de la célébration de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme et à la veille de la journée mondiale de la liberté d’expression portera une attention particulière à la sécurité des journalistes en tenant compte de la dimension genre.

Source: journaldufaso.com