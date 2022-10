Remise des clés de 50 établissements d’enseignement

M. Sid Ahmed Ould Mohamed, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, a supervisé lundi au niveau de l’Arrondissement de Toufoundé Civé au Gorgol une cérémonie de remise des clés de 50 établissements d’enseignement achevés par le département de l’Habitat au cours de ces dernières années.

Le directeur régional de l’éducation du Gorgol, M. Vally Ould Nagem, a reçu les clés du lycée de Toufoundé Civé du directeur des bâtiments et équipements publics du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, M. Brahim Ould Sghair.

Le ministre a ensuite visité les différents pavillons du lycée, où il a inspecté les salles de classe, les bâtiments administratifs et le laboratoire, et s’est enquis de leur conformité aux normes de qualité, et a exhorté à la bonne maintenance de ces acquis.

Dans une déclaration à l’Agence de mauritanienne d’information (AMI), le directeur des Bâtiments et Équipements Publics du ministère a affirmé que l’achèvement des travaux dans 50 établissements d’enseignement à la fois dans les différentes wilayas du pays constitue un apport qualitatif aux infrastructures scolaires, d’autant qu’il coïncide avec le début effectif de la première année de l’école de la République, où une capacité totale d’accueil d’environ 30000 élèves sera ajoutée.

Les travaux dans ces institutions ont été caractérisés par le respect des normes de qualité les plus élevées en termes de style architectural et de matériaux de construction.

Ce résultat a pu voir le jour grâce à un suivi intensif et des visites sur le terrain à tous les chantiers réalisés par le département dans le pays.

Le ministre était accompagné de M. Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Mokhtar, wali par intérim, du hakem de Kaédi, M. Lebbat Ould Mokhtar, du Chef de l’arrondissement administratif de Toufondé Civé, M. Mohamed Salem Ould Sidi Mohamed, de la vice-présidente de la région du Gorgol, Mme Saoudatou Ly et d’autres responsables de la wilaya.

AMI