Relations Chine Mauritanie: Le MAE reçoit l’ambassadeur de Chine

Relations Chine Mauritanie

Le Ministre des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a reçu lundi en audience, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Mauritanie, SE M Li Bai Jun.

La rencontre a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et la République Populaire de Chine et sur les moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans de la coopération.

A l’issue de l’entrevue , le Ministre a également assuré l’ambassadeur de Chine de la position ferme de la Mauritanie pour le principe d’une seule Chine et pour la profondeur du partenariat stratégique entre notre pays, la Mauritanie et la République populaire de Chine.

Profondeur du relations stratégiques Chine Mauritanie

Notons que depuis plus d’un demi-siècle, les relations entre les deux pays se sont toujours caractérisées par un haut niveau et une qualité de développement continu, indépendamment des dangers internationaux et de l’évolution de leurs situations respectives. Les champs de coopération sont fructueux.

La Chine a toujours soutenu le développement économique et social de la Mauritanie, et le gouvernement mauritanien adhère à une politique amicale avec la Chine et soutient les intérêts importants de la Chine.

La relation entre la Chine et la Mauritanie est un modèle de coopération que beaucoup des pays ne peuvent qu’envier.