Réception des machines de stérilisation au profit des structures sanitaires

L’administration du Centre Hospitalier de l’Amitié a reçu ce matin des machines spéciales pour le nettoyage et la stérilisation des champs médico-chirurgicaux de grande taille, fournies par l’UNICEF dans le cadre de la démarche WASH-FIT supervisée par le Service d’Hygiène Publique.

Dans la même démarche, du matériel d’hygiène spécial a été reçu, ainsi qu’une poudre de chlore à haute concentration et un appareil portable pour tester le contrôle de la qualité de l’eau et des conteneurs à déchets de grande taille au profit de l’Hôpital régional de Nouadhibou et du Centre de Santé de Teyarett.

La cérémonie de réception du matériel a réuni le directeur de la médecine hospitalière, le directeur de l’hygiène publique, un représentant de l’UNICEF et un représentant de l’ambassade américaine à Nouakchott avec le Directeur Général de l’Hôpital de l’Amitié et le médecin-chef du Centre de Santé de Teyarett.