Recensement de la Population et de l’Habitat : avis de recrutement- ANSADE

A titre informatif et à toute fin utile nous souhaitons partager avec vous le lien de candidature au poste de superviseurs et de contrôleurs dans le cadre du Recensement de la Population et de l’Habitat (RGPH) organisé par notre agence ANSADE.

Le RGPH est une opération statistique majeure créée pour collecter, traiter et diffuser des informations sur la population et les habitats d’un pays. Il s’agit d’une occasion unique de contribuer à mieux comprendre notre pays.



Lien pour postuler : plateforme.ansade.info