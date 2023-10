Rapport de la mise en œuvre des recommandations du Haut Conseil d’Investissement de Mauritanie (HICM).

La HICM est un organe consultatif présidé par Son Excellence le Président de la République, composé d’investisseurs nationaux et internationaux, et de personnalités publiques. Leur rôle est de nous éclairer et de nous guider dans notre quête d’amélioration du climat des affaires afin d’attirer et de retenir davantage d’IDE.

Depuis sa création, le conseil s’est réuni deux fois, la dernière réunion ayant eu lieu le mois dernier. Je serais heureux de recevoir vos commentaires et votre opinion sur ce que nous pouvons faire de plus pour répondre aux points soulevés.

PS : Les versions arabe et française du rapport sont disponibles ICI



Source: APIM (Investment Promotion Agency of Mauritania)