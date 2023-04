Ramadan en Mauritanie: Iftar et souhour

Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier islamique et est observé par les musulmans du monde entier comme un mois de jeûne, de prière, de réflexion et de communauté. En Mauritanie, le Ramadan est un événement important dans le calendrier du pays et est marqué par une culture unique de l’Iftar et du Suhoor.

L’Iftar est le repas du soir que les musulmans consomment après le coucher du soleil pour rompre leur jeûne pendant le Ramadan. En Mauritanie, l’Iftar est une affaire communautaire, et les familles et les amis se réunissent pour rompre leur jeûne. Les dattes et l’eau sont généralement les premières choses consommées pour rompre le jeûne, suivies d’une gamme de plats traditionnels.

Certains plats d’Iftar populaires en Mauritanie incluent:

Thiéboudienne: C’est un plat traditionnel sénégalais très apprécié en Mauritanie. Il se compose de poisson cuit dans une sauce à base de tomates avec des légumes et servi avec du riz.

Couscous: Ce plat est un aliment de base de la cuisine nord-africaine et est couramment servi pendant le Ramadan en Mauritanie. Il se compose de grains de semoule cuits à la vapeur servis avec un ragoût de viande ou de légumes.

Chebakia: Il s’agit d’une pâtisserie sucrée à base de pâte frite en forme de fleur et enrobée de miel et de graines de sésame.

Suhoor est le repas d’avant l’aube que les musulmans consomment avant de commencer leur jeûne pendant le Ramadan. En Mauritanie, le Suhoor est généralement un repas plus léger que l’Iftar et est consommé tôt le matin.

Certains plats populaires de Suhoor en Mauritanie incluent:

Baghrir: C’est un type de crêpe marocaine à base de farine de semoule et servie avec du miel ou de la confiture.

Harira: Il s’agit d’une soupe copieuse à base de lentilles, de pois chiches, de tomates et d’une gamme d’épices. Il est couramment servi pendant le Ramadan en Mauritanie comme plat de Suhoor copieux et nutritif.

Bissara: C’est un plat marocain traditionnel à base de fèves fendues et assaisonnées de cumin et d’ail. Il est souvent servi comme plat de Suhoor en Mauritanie.

Outre la nourriture, le Ramadan en Mauritanie est également marqué par un éventail de pratiques culturelles et religieuses. Beaucoup de gens passent plus de temps à la mosquée et l’horaire de prière quotidien est ajusté pour tenir compte du jeûne. De plus, de nombreuses personnes s’engagent dans des activités caritatives et donnent aux pauvres et aux nécessiteux pendant le Ramadan.

En conclusion, le Ramadan en Mauritanie est un événement marquant qui se distingue par une culture unique de l’Iftar et du Suhoor. L’esprit communautaire du Ramadan est évident dans la façon dont les familles et les amis se réunissent pour rompre leur jeûne et partager des plats traditionnels. De Thieboudienne à Baghrir, il y a un large éventail de plats délicieux à déguster pendant ce moment privilégié.

