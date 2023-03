La Présidence de la République fixe le nouvel horaire de travail durant le Ramadan

La Présidence de la République a rendu public le nouvel horaire de travail officiel des administrations publiques en vigueur pendant le mois béni du Ramadan. Cet horaire est ainsi fixé :

Du lundi au Jeudi : de 9 Heures à 17 heures ;

Le vendredi : de 9 Heures à 12 Heures.

Sont exemptés de cet horaire :

Les Forces armées et de sécurité ; les hôpitaux et centres de santé ; les établissements d’enseignement ; la radio, la télévision et le Réseau administratif de commandement (RAC) ; la Poste et les télécommunications.