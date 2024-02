Quinze points sur une photo

Les détails peuvent parfois cacher …

1- Chaque fois que Biram commet un bêtise et un scandale contre lesquels tous les mauritaniens s’indignent et s’insurgent, il se fait photographier avec des diplomates américains afin de diffuser leur photo ensemble.

2- Biram se rend chez l’ambassadrice des USA, comme pour obtenir un visa d’entré à RKIZ! Ou pour souscrire une assurance?

3- Récemment il a fait vainement appel à la violence “à l’image de ce qui se passe à Ghaza” aurait-il dit.

4-Pour cet homme, création, mais orphelin de la décennie de toutes les formes de gabegie, il s’agit de faire feu de tout bois à la veille d’une campagne électorale.

5- Croit- il intimider des besoins via une audience que tout ambassadeur dans notre pays accorderait à tout parlementaire mauritanien?

6- Croit- il mystifier et impressionner via une photo avec des diplomates qui ne la refuseraient pas à n’importe qui la demanderait à la fin d’une audience.

7- L’ambassadrice l’aurait – il reçu aussi rapidement s’il n’était député du pays qu’il ne cesse de dénigrer?

8- La fierté, l’honneur n’auraient-ils pas dû dissuader un député de faire appel directement à la manipulation des agendas d’ambassadeurs et des prises de photos à des fins inavouables et inavouées.

9- Un minimum de pudeur et de scrupules, de respect pour les sentiments du peuple mauritanien, d’un ancien candidat à la Présidence mauritanienne, n’auraient- ils pas dû lui dicter de reporter cette audience jusqu’après la fin de la guerre de Ghaza?

10 – Les mauritaniens manifestent leur colère autour de l’ambassade des USA pour protester contre le genocide du peuple perpétré par l’armée israélienne soutenu par Biden contre le peuple palestinien. Malgré ce contexte le député du peuple mauritanien sort de l’ambassade américaine “armé”de photo pour faire peur à un peuple 100% musulman et solidaire de la Palestine!

11- Le militant des droits de l’homme est-il insensible à l’esprit et à la lettre du Jugement de la Cour pénale internationale, condamnant la barbarie sauvage des israéliens!

12- Il oublie qu’il est mauritanien. Il ne cesse d’agresser les sentiment de notre Peuple en adressant ces vœux du nouvel an chretien aux juifs avant les musulmans.

13- On peut bénéficier des financements en dollars et Les blanchir, sans pour autant devenir americain ( Attention la loi américaine punit pour blanchiment de l’argent sale!)

Enfin

14- Vous avez remarqué que je n’ai pas adressé un mot à l’Ambassadrice américaine.

Vous avez deviné aussi que c’est à cause de l’hospitalité que nous devons à nos hôtes de marque, aux ambassadeurs accrédités chez nous. et surtout aux ambassadrices.

De plus, je ne suis pas le Ministre des Affaires étrangères

15- Nous faisons cependant confiance à notre Ministre des Affaires étrangères pour lui porter les message qui traduiraient à la fois le sentiments des mauritaniens pour le peuple américain ami d’une part et sa réprobation pour toute immixtion dans nos affaires internes, d’autre part.

Consciente ou inconsciente ou , résultant de manipulations par des arrivistes irresponsables, ce mépris pour notre souveraineté, même par des clins d’œil ou par des yeux ouverts sur une photo, ne favorisent pas l’amitié et la coopération entre nos pays qui est votre raison d’être en tant qu’ambassadrice des États Unis en Mauritanie.

Nous savons qu’ils n’ont rien d’inamical, mais l’utilisation qui en est faite par le Député qui se cherche, et qui cherche à tout manipuler n’est point innocente.

•••

Mohamed ould Mohamed El Hacen

Institut 2ires

6/ 2/ 2024