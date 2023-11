Questions-réponses : Craig Mockiber, ancien responsable de l’ONU, sur Gaza et le génocide

Craig Mockiber, le plus haut responsable des droits de l’homme des Nations Unies, qui a démissionné ce week-end suite à la réponse de l’organisation à la guerre à Gaza, a appelé les Nations Unies à appliquer les mêmes normes à Israël qu’à l’évaluation des violations des droits de l’homme dans d’autres pays. pays du monde entier.

Mohiber, qui était le chef du bureau new-yorkais du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a écrit dans sa lettre de démission du 28 octobre que les activités militaires d’Israël à Gaza étaient un « génocide classique » et a réprimandé les Nations Unies, qui une fois de plus « échouent ». » pour fonctionner, en s’appuyant sur les génocides antérieurs en Bosnie, au Rwanda et au Myanmar.

Mohiber, avocat international spécialisé dans les droits de l’individu, travaille aux Nations Unies depuis 1992 et avant cela, il a travaillé comme consultant sur les droits individuels en Afghanistan et dans les territoires palestiniens occupés.

Au moins 8 805 Palestiniens ont été tués dans les offensives israéliennes à Gaza depuis le 7 octobre, depuis que le groupe militant du Hamas a lancé une incursion surprise contre Israël, tuant au moins 1 400 personnes et faisant plus de 200 prisonniers.

« L’effusion de sang générale actuelle du peuple palestinien, enracinée dans une idéologie coloniale ethno-nationaliste, au cours de décennies de persécution et de purification systématiques, entièrement basées sur son statut d’Arabe… ne laisse aucune place au soupçon », a déclaré Mohiber dans sa lettre au chef de l’Organisation des Nations Unies pour les droits de l’individu, Volker Turk.

Le correspondant d’Al Jazeera aux Nations Unies, Gabriel Elizondo, s’est entretenu avec Mokiber à New York.

Il l’a interrogé sur son évaluation de la situation à Gaza et sur les possibilités d’une solution à deux partis.

L’interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Al Jazeera : Pourquoi êtes-vous parvenu à la conclusion que la situation à Gaza équivaut à un génocide ?

Craig Mockiber : Habituellement, la partie la plus difficile pour prouver un génocide est l’intention, car il faut qu’il y ait un désir de détruire un groupe sélectionné en tout ou en partie. Dans ce cas, le désir des dirigeants israéliens a été si catégoriquement déclaré et publiquement – par le Premier ministre, par le président, par de hauts ministres, par des chefs militaires – qu’il s’agit d’un cas élémentaire. C’est dans l’annuaire public.

Il est important de commencer à utiliser le langage choisi par la loi, comme vous le savez, dernièrement, toutes les grandes organisations internationales de défense des droits individuels, les organisations israéliennes de défense des droits individuels, les organisations palestiniennes de défense des droits individuels, les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies, les mécanismes indépendants ont constaté que la situation en Israël, la Palestine équivaut à l’anarchie de l’apartheid.

L’ONU devrait s’habituer à traiter ces violations pertinentes comme nous le faisons dans d’autres contextes.

Al Jazeera : Lorsque nous avons interrogé le Secrétaire général sur son travail sur le génocide, il n’a pas utilisé ce terme. Il a partagé qu’un précédent secrétaire général avait déclaré que cela avait été décidé par les tribunaux. Pensez-vous que le Secrétaire général devrait commencer à utiliser le terme « génocide » en parlant de ce que nous voyons à Gaza ?

Mokhiber : Si nous pouvons affirmer que nous assistons à des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, comme nous l’avons toujours fait, il n’y a aucune raison d’exclure, lorsque nous voyons des preuves assez substantielles, l’option d’un génocide, et je pense que vous Nous allons entendre de plus en plus ce terme à propos de ce à quoi nous assistons à Gaza.

Mais les institutions devront sans doute franchir les étapes nécessaires avant de pouvoir créer ce relevé. À partir d’aujourd’hui, je suis un résident indépendant et je ne porte pas l’institution sur mes épaules. Et je me sens très confiant, en tant qu’avocat des droits de l’homme, en affirmant que ce que je vois se dérouler à Gaza et au-delà est un génocide.

Al Jazeera : [Le président américain] Joe Biden a récemment déclaré que puisque ce différend est terminé, nous devrions revenir à une solution à deux partis. Dans votre lettre, vous dites que le mantra d’une solution à deux partis s’est transformé, je le souligne, en rires ouverts dans les couloirs des Nations Unies où nous siégeons actuellement. Le rire a-t-il vraiment été découvert dans les couloirs des Nations Unies ?

Mokhiber : Oui, et cela fait longtemps, au cas où vous interrogeriez quelqu’un en sa qualité officielle sur les deux parties, et il répéterait cette phrase encore et encore comme position officielle des Nations Unies. En fait, c’est la position officielle des États-Unis. Mais quiconque observe ces conditions d’un point de vue politique ou du point de vue des droits de l’individu ne croit pas à l’heure actuelle qu’une solution à deux partis soit admissible.

Il ne reste plus rien pour un pays palestinien qui soit stable, méritant ou permis de quelque manière que ce soit, et tout le monde le sait.

Et deuxièmement, cette décision ne traitait en rien du cas des droits humains fondamentaux des Palestiniens. Ainsi, par exemple, cela les laisserait comme des citoyens de seconde zone sans droits humains complets à l’intérieur des frontières de l’actuel Israël.

Ainsi, lorsque les gens ne s’expriment pas dans le cadre du dialogue public, on entend de plus en plus parler d’une solution unilatérale.

Et cela signifie que commencer à défendre la règle de l’identité des droits de l’homme au lieu de ces slogans politiques dépassés, cela signifierait un pays où nous aurons des droits égaux pour les chrétiens, les musulmans et les juifs, fondés sur les droits de l’individu et basés sur sur la suprématie de la loi. C’est ce que nous demandons dans tous les autres contextes du monde. Et la question est : pourquoi les Nations Unies ne s’attaquent-elles pas à ce problème en Israël et en Palestine ?

Source : aljazeera.com