Qu’est-ce que les nouveaux généraux putschistes africains ont à voir avec l’Amérique

Mohammed Al-Arabi:

28/8/2023 / Dernière mise à jour: 28/8/202312: 59 am (heure de la Mecque)

Avant le coup d’État au Niger qui a secoué l’Afrique centrale et occidentale, il n’y avait aucun signe que quelque chose de sismique était sur le point de se produire, bien que « Niamey » vivait une réalité politique et sécuritaire turbulente. La situation était très brumeuse, et ce brouillard les empêchait de se rendre compte de ce qui se passait au-dessus de la surface, cela s’applique au président déchu Mohamed Bazoum lui-même, entouré d’une clique des hommes les plus puissants de son armée de la Garde présidentielle, et même du renseignement américain lui-même.le 6 juin, quelques jours avant le coup d’État au Niger, le commandant des opérations spéciales de l’Armée américaine, Jonathan Patrick Braga, a rencontré son homologue nigérian, le général de brigade Moussa Salaou Barmou, au quartier général de la base aérienne 101 au cœur de la capitale. (1)

Jusque-là, » Barmou » n’était que le commandant des forces d’élite qui ont reçu une formation professionnelle par l’armée américaine, puis ont combattu avec des groupes armés au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger, mais il était aussi et reste l’un des visages acceptés par Washington pendant plus de trente ans, au cours desquels il s’est lié d’amitié avec un certain nombre d’officiers supérieurs américains-dont « Jonathan Braga »- qui se sont rendus chez lui, ont gardé son numéro personnel sur leurs téléphones, et, l’un de ses futurs alliés assermentés.

Cette élite militaire représentait également une extension naturelle de l’école du président déchu Bazoum lui-même, qui épouse des politiques basées sur la protection des intérêts américains et occidentaux en combattant les groupes islamistes armés et en empêchant le Niger de devenir un autre lieu africain pour la Russie et Wagner. Les contacts entre « Barmou » et les Américains se sont poursuivis, jusqu’à ce que cette image s’effondre le matin du coup d’État, et il leur est apparu qu’il était un homme qui ne croyait en rien de ce qu’il avait montré tout au long de sa carrière, alors il s’est présenté au peuple nigérien-comme tous les putschistes – comme un homme cherchant à libérer son pays du « colonialisme occidental », et cela a été une surprise totale quand il est allé en Russie à un moment où il a envoyé un message aux Américains: « si la perte du soutien militaire américain est le prix que nous paierons pour obtenir notre souveraineté, qu’il en soit ainsi ». (2)

Les nouveaux putschistes

Depuis son indépendance dans les années soixante du siècle dernier, le continent noir a connu plus de 200 coups d’État militaires, dont la moitié ont réussi, et jusqu’en 1980, l’armée dirigeait 43 pays africains sur 53 à l’époque, et aujourd’hui il y a 18 présidents appartenant à des armées africaines, ou mouvements rebelles armés, dirigeant 114 millions de personnes, dont la plupart sont de vieux amis de Washington.

Plus précisément, l’Afrique a été témoin de huit coups d’État qui ont reçu le soutien tacite ou la bénédiction de l’Oncle Sam, car ses théâtres sont le Soudan, le Mali (deux fois), le Niger, le Tchad, le Burkina Faso (deux fois) et la Guinée, quant aux dirigeants, six des dirigeants de ces coups d’État ont reçu une formation aux États-Unis d’Amérique, puis sont retournés dans leur pays d’origine pour mener à bien des coups d’État réussis contre leurs gouvernements auxquels Washington fermait les yeux et toléraient ces officiers africains tant qu’ils défendaient ses intérêts. (3)

L’histoire de » Moussa Barmou « était prévisible car ses événements se sont répétés plus d’une fois en Afrique, en février de l’année dernière 2022, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a mené un coup d’État au Burkina Faso, renversé le président démocratiquement élu Roch Marc Christian Kaboré, revendiquant son échec dans la guerre contre les groupes islamistes, et il ne lui a fallu que trois semaines pour s’installer à la tête du pays. Bien que les États-Unis aient coupé 160 millions de dollars d’aide militaire en réponse au coup d’État, cela n’occulte pas le fait que « Damiba » est l’un des hommes de main de Washington en Afrique de l’Ouest depuis deux décennies. Les dossiers du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) indiquent que l’homme a participé à six exercices au cours desquels il a reçu une formation aux opérations spéciales et a également suivi le cours de base d’officier du renseignement militaire.

Damiba représente une extension de deux hommes qui sont arrivés au pouvoir par un coup d’État militaire, après avoir reçu une nomination exceptionnelle pour la formation de l’armée américaine, Jacob Isaac (coup d’État de 2014), et « Gilbert Diendéré » (coup d’État de 2015), et bien que

Damiba était un homme fort très avisé et débrouillard, il est tombé dans un coup d’État détourné à la fin de la même année par un jeune officier, le capitaine Ibrahim Traoré, dont le nom n’est probablement pas mentionné dans les archives du Département américain de la Défense, et représente une nouvelle génération de putschistes en Afrique la présence française. (4) (5) (6)

Contrairement au nouveau dirigeant anti-occidental du Burkina Faso, Traoré, l’actuel président guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, entretient des relations étroites avec les militaires américains et français. En 2021, le commandant des Forces spéciales de l’époque a mené un coup d’État contre le Président Alpha Condé, mais le jeune commandant s’est vite rendu compte du danger qu’il représentait en présence de commandos américains entraînant les troupes de son pays, ce qui l’a incité à se déplacer contre eux et à les forcer à se réfugier dans l’ambassade américaine, les États-Unis ont réagi en imposant des sanctions et en suspendant l’entraînement avec l’Armée guinéenne, mais Doumbouya est allé de l’avant sans se soucier des sanctions, estimant que les intérêts de l’Occident le ramèneraient inévitablement dans son pays riche en or, minerai de fer et bauxite. (7)

Près de la Guinée au nord, un jeune officier nommé « Assimi Goïta » à la fin de la trentaine, en une courte période de pas plus d’un an, a pu mener deux coups d’État d’affilée, prendre le pouvoir au Mali, et a également travaillé à saper la présence française dans son pays, s’est retiré du groupe Sahel, a noué des relations solides avec la Russie et a permis au groupe Wagner de s’implanter dans la région africaine du Sahel. « Goïta » a travaillé pendant des années avec les forces d’Opérations spéciales américaines combattant des groupes armés en Afrique de l’Ouest, et a reçu une formation professionnelle des armées américaine, française et allemande, mais en août 2020, il s’est retourné contre l’ancien président Ibrahim Boubakar Keita, puis a pris le poste de vice-président dans un gouvernement de transition chargé de rétablir un régime civil dans le pays, mais neuf mois plus tard, fatigué des erreurs des politiciens, il aurait repris le pouvoir lors de son deuxième coup d’État. Il convient de noter qu’une dizaine d’années avant le coup d’État de Goïta, le capitaine Amadou Haya Sanogo, en 2012, a mené un coup d’État au Mali, après que lui et son groupe aient reçu une formation spéciale américaine. (8) (9)

Tout ce que nous avons mentionné n’est qu’une collection de noms de dirigeants africains qui ont emprunté le même chemin, car un tiers des présidents africains étaient des officiers qui ont mené des coups d’État réussis et gravi les échelons du pouvoir-souvent grâce à la bénédiction ou au silence du médiateur américain. En revanche, il y a d’autres généraux qui ont reçu une formation américaine et ont tenté de mener des coups d’État infructueux, notamment le général libyen Khalifa Haftar, qui a mené une tentative infructueuse de renverser Kadhafi en 1993, et une autre tentative infructueuse de prendre d’assaut la capitale Tripoli en 2019. (10)

Tâches entre déclaratives et cachées

Au début des années soixante, Washington sympathisait avec les mouvements indépendantistes africains, et l’élection du président américain John F. Kennedy a été une étape importante dans les relations avec l’Afrique, mais le déclenchement de la Guerre froide avec l’Union soviétique a transformé le continent noir en un front de polarisation entre les deux adversaires, surtout après que de nombreux pays du continent se soient alignés sur les Soviétiques, levant le slogan du communisme éther, qui est « méfiance envers l’Occident ». La nécessité d’une intervention semblait évidente aux Américains pour briser ce front à tout prix, et l’Afrique était déjà en 1976 à l’aube d’une violente attaque visant les alliés de Moscou, lorsque les renseignements de cinq pays-l’Égypte, l’Arabie saoudite, le Maroc, la France et l’Iran-se sont réunis sous les auspices des renseignements américains sous le nom de « Safari Club », et le club est crédité d’avoir soutenu des coups d’État et des transformations, dont la plus célèbre était son intervention militaire au Zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo), et de fournir des armes à la Somalie dans son conflit avec l’Éthiopie, qui a reçu des militaires soviétiques.soutien en même temps. (10) (11)

Avec l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, l’expérience américaine en Afrique avec toutes ses erreurs avait déjà mûri, et les Américains savaient intelligemment que négliger les armées était la plus grande erreur que les Russes avaient commise. Ainsi, lorsque Washington a fini d’exclure Moscou, il a fait un plus grand effort pour prendre le contrôle du continent, en particulier après le bombardement des ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998 par al-Qaïda, et a accru sa dépendance aux sources d’énergie africaines. Avec l’arrivée au pouvoir de l’ancien président américain George W. Bush, Washington a annoncé un nouveau Moyen-Orient et une nouvelle stratégie pour l’Afrique, les caractéristiques les plus marquantes de cette approche ont été la mise en place d’un commandement conjoint pour les opérations militaires en Afrique en 2007, portant le nom « AFRICOM » (AFRICOM), qui était basé en Allemagne, et non dans un pays africain, soucieux de ne pas être accusé de reproduire le passé colonial récent. (12) (13)

L’objectif de la création de ce commandement et de son expansion ultérieure était de briser l’expansion des groupes islamistes, qui sont passés de seulement cinq groupes en 2010 à environ 25 organisations en 2020, soit une augmentation de 400% selon les données du Département américain de la Défense, et à part AFRICOM, il n’y avait rien dans l’air pour indiquer une crise à la lumière de l’étreinte de l’Afrique d’une seule base américaine à Djibouti, le camp américain « Lemonnier », qui est une caserne pour environ 4 000 soldats américains, dont la mission est de surveiller l’espace aérien, maritime et terrestre de six pays africains: le Soudan, l’Érythrée, la Somalie, Djibouti, le Kenya et le Yémen, ce qui en fait l’une des bases américaines les plus importantes au monde. Mais dans le même temps, des documents militaires américains publiés par le journal (Intercept) ont révélé la mise en place de « AFRICOM » 29 bases cachées situées dans 15 pays ou régions différents, s’étendant de la Corne de l’Afrique à l’est aux eaux de l’Atlantique à l’Ouest. (14) (15)

Selon les dernières données classifiées publiées en 2017, les États-Unis mènent 3 500 missions militaires en Afrique chaque année, avec 10 missions par jour, dans 21 pays, les détails de la plupart d’entre elles sont inconnus, et ces chiffres ou opérations ne sont généralement pas divulgués facilement en raison de « considérations de sécurité », cependant, les activités annoncées d’AFRICOM en Afrique comprennent la formation et le conseil des armées locales, le renforcement des opérations de « lutte contre le terrorisme », par le biais de manœuvres et d’exercices annuels permanents, dont les plus célèbres sont flintlock et African lion, auxquels participent les forces d’opérations spéciales et les services de renseignement, air les dirigeants américains sont expérimenter avec ses dernières versions militaires.

Cependant, les rapports de sécurité américains montrent souvent que les tâches qui sont sous le couvert de la guerre contre le terrorisme conduisent souvent aux résultats opposés et créent plus de chaos dans lequel des « organisations terroristes » sont créées, et poussent également les généraux à mener des coups d’État réussis et garantis. Malgré ces considérations combinées, la présence américaine sur le continent garantit les intérêts profonds de Washington dont on ne peut se passer à tout prix. (16) (17)

Le pays de la liberté soutient la dictature

AFRICOM lance des slogans forts tels que parvenir à la paix, renforcer les capacités de défense des armées africaines et permettre aux dirigeants africains de faire face à leurs menaces à la sécurité intérieure telles que l’insurrection et les groupes armés, en les considérant comme ses tâches déclarées les plus importantes, et à la lumière de cela, les forces américaines se sont affrontées directement avec al-Shabaab, par exemple, en Somalie et au Kenya, et ont également fourni un soutien en matière de renseignement et de reconnaissance aérienne aux forces européennes participant à des affrontements, et il a perdu un certain nombre de ses troupes en Afrique orientale et centrale, car il était dans le collimateur de Al-Shabaab a perdu un certain nombre de ses soldats dans des affrontements avec l’État islamique au Niger, dont le plus célèbre a été l’incident lorsque l’organisation a diffusé une vidéo ciblant des soldats américains, qui a entraîné la mort de trois d’entre eux.

L’AFRICOM s’est fixé un objectif stratégique important pour empêcher l’émergence d’un » nouvel Oussama ben Laden » en combattant au moins 18 organisations armées dans la région du Sahel et en Afrique de l’Est, et en renforçant les capacités de défense des armées africaines. Alors que les Américains eux-mêmes se demandent pourquoi leur pays pousse un certain nombre de ses fils à se battre dans ces régions oubliées du monde, les peuples de cette région connaissent bien la réponse, qui est de protéger à tout prix les intérêts américains, dont le plus important est d’assurer le contrôle américain sur les sources d’énergie africaines, qui a pris de l’importance pendant la guerre d’Ukraine et la direction de l’Europe vers des marchés alternatifs pour réduire la dépendance au pétrole russe, ainsi que d’autres géopolitiques trois fois le volume de son commerce en Afrique, un échange commercial qui a surmonté une barrière 250 milliards de dollars, contre 21 milliards de dollars, c’est le volume des échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Afrique la même année.

Malgré les slogans résonnants et les grands objectifs, les États-Unis ont prouvé qu’ils étaient déterminés à faire de grands efforts pour protéger leurs intérêts, même au détriment de la démocratie et des peuples du continent; Les officiers africains ont compris l’équation et la contradiction américaine explicite, ils ont pris le contrôle des gouvernements civils en échange de promesses de réaliser les intérêts de Washington, et alors que ces exercices américains étaient censés être une forteresse imprenable contre le terrorisme et les coups d’État, ce qui s’est réellement passé est le contraire, car les officiers formés par les États-Unis ont organisé plusieurs coups d’État en Afrique au cours de la dernière décennie, dont la plupart se sont produits dans les pays d’Afrique de l’Ouest, en particulier au Burkina Faso et en Afrique.Mali Gambie, Guinée et Niger.

Les mouvements des États-Unis sur le continent ne correspondaient qu’à la carte de ses intérêts. Lors de la révolution libyenne de 2011, « AFRICOM » est intervenu pour stopper l’avancée de l’armée libyenne sur les zones capturées par les rebelles, en imposant une zone d’exclusion aérienne contre le régime de Kadhafi hostile à Washington, et, au contraire, les États-Unis ont cautionné l’opération militaire menée par le général Khalifa Haftar sur la capitale Tripoli en 2019. De la Libye à la Guinée, Washington est resté silencieux sur les violations du régime au pouvoir en Guinée équatoriale, ainsi que sur les faits de « fraude électorale » qui ont prolongé la vie des dirigeants autoritaires en Angola et au Nigéria, la principale raison en est due au rôle joué par les régimes de ces pays dans la sécurisation des intérêts pétroliers des États-Unis.

Mais aujourd’hui, les États-Unis ont apparemment goûté à la stratégie de renforcement des généraux d’Afrique pour préserver leurs intérêts, après que ces généraux aient gracieusement appris le jeu de la danse de la corde, après avoir reçu une formation et un soutien des États-Unis, ils n’ont pas hésité à se retourner contre elle et à lancer des slogans contre « l’impérialisme occidental » lorsque cela correspondait à leurs désirs de prendre le pouvoir, et sur cette voie, les dirigeants de l’ancienne fantaisie américaine ne se gênaient pas pour courir vers Moscou, le nouvel ancien adversaire de Washington, dans un jeu sombre qui se répète encore et encore, sans fin.

Réferences

(1) Lt. Gen. Braga visits Air Base 101, Niger

(2)At Center of Niger’s Coup Is One of America’s Favorite Generals

(3) Political Fragility in Africa: Are Military Coups d’Etat a Never-Ending Phenomenon?

(4) Exclusive: U.S. halts nearly $160 million aid to Burkina Faso after finding

military coup occurred

ANOTHER U.S.-TRAINED SOLDIER STAGES A COUP IN WEST AFRICA

(6) Coup leader in Burkina Faso received U.S. military training

(7) At Least Five Members of Niger Junta Were Trained by U.S

(8) U.S. Forces Were Training the Guinean Soldiers Who Took Off to Stage a Coup

(9) Mali coup leader Col. Assimi Goita was trained by U.S

At Least Five Members of Niger Junta Were Trained by U.S

(10)Soviet spies in Africa: How the KGB expanded Russian influence during the Cold War

(11) THE COLD WAR IN INDEPENDENT AFRICA

(12) تفجير سفارتي الولايات المتحدة (كينيا وتنزانيا بتاريخ 07 أغسطس/آب 1998)

(13) Defense Headquarters:DOD Needs to Reassess Options for Permanent Location of U.S. Africa Command

PENTAGON’S OWN MAP OF U.S. BASES IN AFRICA CONTRADICTS ITS CLAIM OF “LIGHT” FOOTPRINT

(15) US Military Bases in Djibouti

(16) IT’S NOT JUST NIGER — U.S. MILITARY ACTIVITY IS A “RECRUITING TOOL” FOR TERROR GROUPS ACROSS WEST AFRICA

(17) africom: what we do

Source: aljazeera.net