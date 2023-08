Le maître putschiste nigérien formé aux États-Unis (portail Intercept)

Le major-colonel Moussa Salaou Barmou a fréquenté des académies militaires en Géorgie et à Washington. De nombreux militaires formés aux États-Unis ont participé à des coups d’État. Aide militaire massive des États-Unis dans la région.

Le major-colonel Moussa Salaou Barmou, chef des forces spéciales nigériennes et l’un des cerveaux du coup d’État actuel au Niger, a été formé par l’armée américaine. Ceci est rapporté par le portail en ligne The intercept citant des sources du gouvernement américain. Selon le site, des militaires formés aux États-Unis ont participé à 11 coups d’État rien qu’en Afrique de l’Ouest depuis 2008.

“Nous avons une très longue relation avec les États-Unis”, a-t-il déclaré en 2021, cité par the Barmou intercept. Cela offre au Niger de bonnes opportunités de coopération, expliquait Barmou à l’époque.

Le mois dernier, l’actuel général du coup d’État a rencontré le major général américain Jonathan Braga, chef du Commandement des opérations spéciales de l’Armée américaine. La réunion a eu lieu à la Base aérienne 201, une base de drones dans la ville nigérienne d’Agadez qui sert de centre de commandement pour les avant-postes américains en Afrique de l’Ouest.

Mercredi, Barmou, qui a fait ses études à Fort Benning, en Géorgie, et à l’Université de la Défense nationale à Washington, a rejoint un conseil d’administration qui a déposé Mohamed Bazoum, le président démocratiquement élu du Niger, des sources nigériennes et un responsable du gouvernement américain ont déclaré qu’il souhaitait rester anonyme.

Un responsable américain au courant des opérations a confirmé les liens de l’armée américaine avec le portail Barmous. Le représentant américain anonyme a déclaré qu’il était convaincu que le général nigérien n’était pas le seul militaire formé par les États-Unis.

“Je suis sûr que nous découvrirons que d’autres membres du conseil d’administration étaient également des partenaires et étaient impliqués dans des activités américaines”, a-t-il déclaré à propos des autres membres du conseil.

Les agences du gouvernement américain enquêtent actuellement. “Ce sont des militaires étrangers“, a déclaré le représentant anonyme du gouvernement américain. « Nous ne pouvons pas contrôler ce qu’ils font. »

« Des officiers formés par les États-Unis ont été impliqués dans au moins six coups d’État au Burkina Faso et au Mali voisins depuis 2012”, écrit Nick Turse, auteur d’Intercept. “Ils ont été impliqués dans les récents coups d’État en Gambie (2014), en Guinée (2021), en Mauritanie (2008) et au Niger (2023).”

Coopération militaire massive des États-Unis au Niger

Après l’enquête d’interception, les États-Unis ont investi plus de 500 millions de dollars au Niger depuis 2012, faisant de leur coopération en matière de sécurité la plus importante d’Afrique subsaharienne.

La raison : en 2002 et 2003, le Département d’État américain USA. Il n’a enregistré que neuf attaques terroristes dans la région. Rien que l’année dernière, 2 737 attaques terroristes ont été dénombrées au Burkina Faso, au Mali et dans l’ouest du Niger. C’est ce qu’indique un rapport du Centre africain d’études stratégiques, un institut de recherche du département américain de la Défense.

Les troupes américaines entraînent, conseillent et soutiennent leurs homologues nigériens, ils y ont combattu, et même y sont morts. Au cours de la dernière décennie, le nombre de militaires américains stationnés au Niger est passé de seulement 100 à 1 016. Le nombre d’avant-postes américains au Niger s’est également multiplié.

Barmou et Braga se sont rencontrés le mois dernier pour “discuter des politiques et tactiques antiterroristes dans la région”, selon un communiqué de presse militaire. Le Pentagone affirme que le partenariat des États-Unis avec l’armée nigérienne, en particulier ses commandos, est essentiel pour combattre les militants.

Le ministère de la Défense travaille avec l’armée nigérienne et les forces spéciales pour lutter contre l’extrémisme violent dans le Nord-Ouest de l’Afrique.