Quelque 600 migrants arrivent aux îles Canaries à bord de six cayucos et d’un bateau

Quelque 600 migrants arrivent aux îles Canaries à bord de six cayucos et d’un bateau

Quelque 600 migrants arrivent aux îles Canaries à bord de six cayucos et d’un bateau.

Quelque 600 personnes sont arrivées aux Îles Canaries ce dimanche à bord de six canoës et d’un bateau après le débarquement dans les dernières heures de trois autres bateaux avec à leur bord 153 migrants à El Hierro et Gran Canaria, comme l’ont informé EFE des sources des urgences.

Vers 14h00, le Secours Maritime a été informé par la Garde Civile de l’interception d’ une pirogue à près de 13 kilomètres de La Restinga (El Hierro) et a mobilisé le Guardamar Talía. Le bateau a été localisé un quart d’heure plus tard avec à son bord 81 personnes d’origine subsaharienne, dont une femme et un mineur.

Deux heures plus tard, la Garde civile a de nouveau signalé la localisation par radar d’un bateau à 16 kilomètres de Maspalomas (Gran Canaria), et le Secours Maritime a mobilisé le Salvamar Nunki vers 16h25, qui a secouru les trois personnes qui se trouvaient à bord, tous des hommes nord-africains, ont débarqué vers 18h00 au quai d’Arguineguín.

Une autre pirogue est arrivée à La Restinga avec 69 personnes

Une autre pirogue est arrivée à La Restinga avec 69 personnes -68 hommes et une femme -, qui ont expliqué à la Garde civile qu’ils arrivaient avec une autre pirogue encore plus grande qu’ils ont perdue de vue parce que leur moteur était en panne ou à court de carburant.

Auparavant, un bateau avec à son bord 155 migrants , dont une femme enceinte et 15 enfants, était arrivé au port de La Restinga à 10h30 après cinq jours de navigation depuis Nouakchott, la capitale de la Mauritanie.

En outre, aux premières heures de dimanche matin, un total de 261 personnes sont arrivées sur trois autres bateaux , dont au moins dix ont nécessité un transfert vers des centres de santé pour différentes pathologies, selon des sources de la Croix-Rouge.

Cinq migrants morts depuis vendredi

Le bilan des morts depuis vendredi s’élève à cinq personnes , deux d’entre elles décédées vendredi ont été enterrées au cimetière d’El Pinar, à El Hierro, ce dimanche à 16 heures, et trois décédées samedi ont été enterrées à Valverde. , également à El Hierro, à 18h00.

Compte tenu du nombre de migrants arrivés ce week-end à El Hierro, ce dimanche, un total de 300 personnes ont été transférées vers d’autres ressources de Tenerife à bord du patrouilleur de la Garde civile, Río Tajo, et 61 autres personnes à bord d’une Naviera Armas. navire de ligne régulière.

agences