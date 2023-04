Quelle délivrance ! Par Ahmed Ould Bettar

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a appelé tous les acteurs impliqués dans les élections législatives, régionales et municipales prévues le 13 mai 2023 à faire preuve de responsabilité morale et d’engagement juste.

L’intervention du président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani devant les chefs des partis politiques avant le début de la campagne électorale est un soulagement.

Elle constitue une nouvelle étape et un nouveau ton dans l’échelle de l’interaction politique.

Après 64 ans de démocratie en Mauritanie, quelques heures avant la campagne électorale, le président de la République a envoyé un message inédit à l’élite politique.

Un message clair et limpide qui rappelle les principes d’engagement et de sacrifice, alliés à la patience et à la persévérance, ainsi que la sagesse et la prévoyance.

Il s’agit d’un rappel et d’une appréciation du président de la République pour ses bonnes décisions en vu de la consolidation des pratiques démocratiques.

Le message vient réguler le jeu politique et rappeler à ce que le bien public prévale, notamment face aux droits. La Mauritanie est pour tout le monde et la Mauritanie avant tout !

Quelle délivrance !

Ahmed Ould Bettar