Quel devenir pour nous, les francophones dans ce pays à tendance arabophone ?

Nous, la vieille génération, et même l’actuelle du pays, éprouvons aujourd’hui un sentiment d’amertume et grande frustration face à ce revirement fortuit de la langue officielle de l’administration qui d’antan était franco arabe, parce qu’utilisant les deux langues : arabe et français dans son système administratif. Hélas, nous constatons une accélération à une vitesse vertigineuse d’un processus de changement qui dans des normes devrait être graduel parce que soucieux de ces personnes ressources qui constituaient la locomotive du système qu’il faudrait recadrer. Il devient d’ores et déjà effectif sacrifiant ainsi cette vieille génération de la langue de Molière. Aujourd’hui, un cadre issu de cette vieille génération se sent dépassé au sein de cette administration parce que ne sachant ni lire ni communiquer les textes . Alors il s’impose nécessaire de se demander quelle place sera réservée à l’avenir à cette génération.

M. D