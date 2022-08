QRCS lance une réponse d’urgence aux inondations en Mauritanie

La source: Croissant-Rouge du Qatar

Posté 24 août 2022

Publié à l’origine 24 août 2022

24 août 2022 ― Doha : dans le cadre d’une réponse d’urgence à la récente inondation catastrophique en Mauritanie, la Société du Croissant-Rouge du Qatar (QRCS) a activé son centre de gestion des informations sur les catastrophes (IDIMC) le 3 août 2022, pour se tenir au courant de la situation humanitaire et recueillir des informations horaires, en coordination avec le Croissant-Rouge mauritanien. Le QRCS a alloué 100 000 dollars de son Fonds d’intervention en cas de catastrophe pour venir en aide aux victimes des inondations, atténuer l’impact de la catastrophe, répondre aux besoins de base et soutenir les efforts du gouvernement dans les zones ciblées : Ville de Nbeika (Région du Tagant), Département du Guerou (Région de l’Assaba ) et la ville d’Ayoun Al-Atrous (région de Hodh Al-Gharbi). Le plan d’intervention d’urgence consiste à fournir une aide alimentaire, non alimentaire, un abri et une aide sanitaire à 300 familles touchées par les inondations, soit 1 800 personnes, comme suit :

Distribution de 300 tentes locales avec leur ravitaillement.

Distribution de 300 colis alimentaires contenant chacun 40 kg d’aliments de base tels que du riz, des pâtes, du sucre, des lentilles et de l’huile végétale.

Distribution de 300 kits d’articles non alimentaires (NFI) contenant chacun deux couvertures, du matériel d’hygiène, deux nattes de paille, six oreillers et des ustensiles de cuisine.

Fourniture de services de soins de santé primaires.

Les inondations ont gravement touché de nombreux villages et communautés dans trois régions de Mauritanie ; endommagé des routes et bloqué le transport des personnes et des marchandises ; et causé des destructions à grande échelle d’infrastructures telles que des routes, des ponts et des barrages. Certains marchés et zones commerciales ont été submergés et de grandes quantités de stocks alimentaires des ménages ont été inondées.

Les ressources publiques en eau ont été gravement affectées, en particulier dans les communautés qui dépendent principalement des puits d’eau, avec le risque de contamination qui en découle. Il y a neuf morts (principalement des enfants), 2 236 familles touchées et 1 560 maisons endommagées. Les services de communication et d’alimentation électrique dans la plupart des villes sont intermittents.

Selon les premiers rapports, les besoins de base actuels sont les abris (tentes, couvertures et oreillers), les vivres, les secours (couvertures, ustensiles de cuisine, kits d’hygiène, bâches et moustiquaires) et l’eau potable.

SourceURL: https://reliefweb.int/report/mauritania/qrcs-launches-emergency-response-mauritania-flooding-enar