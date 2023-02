Qotto lève 8 Mio d’€ dans un tour de table mené par IBL Group

Cotonou (Bénin) & Ouagadougou (Burkina Faso), Le 16.02.2023

Qotto, l’opérateur de services essentiels innovants en Afrique de l’Ouest, lève 8 millions d’euros en capital et dette dans un tour de table mené par IBL Group

Ce tour de table de série A finance l’accélération de son activité en Afrique de l’Ouest.

Simultanément, Qotto signe un partenariat avec IBL Group pour déployer ses activités en Afrique de l’Est.

Qotto, l’opérateur de services essentiels, présent au Burkina Faso, au Bénin et en Côte d’Ivoire, a annoncé une levée de 8 millions d’euros lors d’une série A menée par le Groupe IBL.

Basé à l’île Maurice, Groupe IBL est un conglomérat d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires, présent notamment dans les secteurs de l’énergie, les services financiers, la logistique, la distribution et l’ingénierie.

Le Fonds d’accès aux énergies hors réseau (FEI-OGEF) et Cordaid se sont également associés à l’investisseur principal et aux côtés des actionnaires historiques de Qotto.

Fondée en 2016, Qotto conçoit et distribue des infrastructures décentralisées pour fournir un accès à l’électricité, à Internet et aux services financiers, en zones rurales et périurbaines d’Afrique sub-saharienne. En particulier, Qotto déploie des kits solaires autonomes adaptés aux besoins des habitants des zones hors réseau. Qotto opère actuellement au Bénin et au Burkina Faso. Avec cette levée et ce partenariat, Qotto va lancer ses opérations en Côte d’Ivoire puis en l’Afrique de l’Est.

Qotto complète sa présence dans le domaine de l’énergie solaire hors réseau avec deux autres types de services : des hotspots Wifi pour l’accès à Internet et des services financiers, en s’appuyant sur sa plateforme propriétaire intégrant des briques IoT, fintech et cleantech.

Qotto affiche une croissance annuelle de 50 % de son chiffre d’affaires, avec une solide base de 11 000 clients actifs à la fin de l’année 2022.

L’accord de financement est un mélange de dette et de capital, qui sera utilisé par Qotto pour développer ses opérations en Afrique de l’Ouest, étendre son réseau de distribution et améliorer ses services, étendre sa présence géographique et atteindre 25 000 clients actifs d’ici la fin de 2023.

« Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux investisseurs et d’étendre notre modèle d’accès aux services essentiels, en capitalisant sur nos systèmes solaires modulaires et ainsi fournir à nos clients une connectivité Internet et des services financiers mobiles. IBL apporte à Qotto plus de 100 ans d’expérience industrielle et commerciale en Afrique. Leur investissement et la signature de ce partenariat confirment la pertinence de notre modèle d’affaires, conçu pour apporter des services essentiels aux populations les plus vulnérables », a déclaré Jean-Baptiste Lenoir, Président et co-fondateur de Qotto.

En complément de l’investissement en capital et de l’apport de l’expertise du conglomérat mauricien en Afrique, Qotto et le Groupe IBL ont signé un partenariat pour déployer les systèmes solaires domestiques de Qotto dans des pays en Afrique de l’Est.

« Nous sommes ravis de participer, aux côtés des fondateurs et des équipes de Qotto, à ce qui promet d’être un voyage passionnant pour changer la vie de familles rurales en Afrique. Ce faisant, nous allons bénéficier de leur savoir-faire unique. Avec ses solutions à fort impact social, environnemental et financier sur une Afrique en pleine croissance, Qotto complète parfaitement le portefeuille de solutions d’IBL Energy, dont le cœur de métier est les solutions aux entreprises sur les segments commerciaux et industriels », déclare Pierre Egot, Directeur Général d’IBL Energy.

StratLink Africa était le conseiller exclusif de la transaction, avec le soutien de l’Africa Enterprise Challenge Fund (AECF).

Site Internet : https://www.qotto.net

À propos de Qotto

Qotto est un fournisseur de services essentiels innovant pour les populations rurales et mal desservies d’Afrique. La vision de Qotto est que les infrastructures décentralisées et numériques permettront de débloquer les opportunités de développement pour les populations africaines.

Qotto fournit un accès abordable à l’électricité et à l’Internet grâce à des micro-infrastructures distribuées et micro-infrastructures distribuées, comme les systèmes solaires domestiques (SHS) et les points d’accès à Internet. De plus, la plateforme de Qotto offre aux utilisateurs des services de micro-finance numérique en partenariat avec des institutions financières.

À propos du Groupe IBL

Basé à l’île Maurice, le Groupe IBL détient un solide portefeuille d’investissements couvrant neuf clusters et déployé dans 311 entreprises implantées dans 18 pays. Animé par une culture d’excellence et dans le cadre de sa stratégie africaine, le groupe souhaite être un précurseur dans la transition énergétique.

IBL Energy Holdings est née de cette ambition en 2020. Sa mission est de développer de nouveaux modèles économiques qui ont le potentiel de révolutionner la production énergétique pour les entités du Groupe IBL, pour Maurice, l’océan Indien et plus largement l’Afrique. Ces solutions se structurent autour des énergies renouvelables, des économies d’énergie et de la réutilisation des déchets qui ont une valeur énergétique.

À propos de StratLink Africa Ltd

StratLink est une société de conseil financier axée sur les marchés émergents, dont l’activité principale est le conseil en levée de capitaux, de conseil aux entreprises et d’études de marché.

StratLink croit au potentiel de croissance des marchés émergents et s’associe à ses clients pour concrétiser leur vision en leur fournissant des services de qualité et un accès aux capitaux.

StratLink reconnaît les opportunités dans la région et met en relation les entreprises de taille intermédiaire à la croissance la plus rapide avec les principales banques d’investissement mondiales, les sociétés de capital-investissement et les family offices.

À propos de AECF

AECF (Africa Enterprise Challenge Fund) est une organisation de développement à but non lucratif qui catalyse le secteur privé en faisant émerger et en commercialisant de nouvelles idées, de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles technologies conçues pour accroître la productivité agricole, améliorer les revenus des agriculteurs, élargir l’accès à l’énergie propre, réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la résilience aux effets du changement climatique. En un peu plus de dix ans, AECF a soutenu plus de 400 entreprises dans 26 pays d’Afrique subsaharienne, ce qui a eu un impact sur plus de 30 millions de vies et a créé plus de 27 000 emplois directs.