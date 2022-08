Qatar vs Equateur pour le coup d’envoi de la Coupe du Monde Qatar vs Equateur pour le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 le 20 novembre

Coupe du monde de football 2022: Qatar vs Equateur : La Coupe du Monde de la FIFA 2022 débutera à partir du 20 novembre alors que le pays hôte, le Qatar, affrontera l’Équateur, le match d’ouverture de l’événement. Les fans de la FIFA pourront assister au match d’ouverture et à la cérémonie du tournoi de cette année au stade Al Bayt à 19 heures. Une décision unanime a été prise jeudi par le Bureau du Conseil de la FIFA de lancer la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar à partir du 20 novembre. À l’origine, elle devait commencer le 21 novembre. Suivez les mises à jour de la Coupe du Monde de la FIFA sur InsideSport.IN

Le changement de calendrier a été fait pour permettre au pays hôte de jouer le premier match du tournoi, comme cela a été la coutume au cours des éditions précédentes du tournoi. Le changement assure la continuité d’une tradition de longue date de marquer le début de la Coupe du Monde de la FIFA avec une cérémonie d’ouverture à l’occasion du premier match mettant en scène soit les hôtes, soit les champions en titre.

En conséquence, la rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas a été reportée de 13h à 19h le 21 novembre.

La décision fait suite à une évaluation de la compétition et des implications opérationnelles, ainsi qu’à un processus de consultation approfondi et à un accord avec les principales parties prenantes et le pays hôte. La période de libération, telle que décidée précédemment et régie par le Règlement sur le statut et le transfert des joueurs , restera inchangé à compter du 14 novembre 2022.

Les détenteurs de billets seront dûment informés par e-mail que les matches concernés ont été reprogrammés et leurs billets resteront valables quelle que soit la nouvelle date/heure. En outre, la FIFA s’efforcera de résoudre tout problème découlant de ce changement au cas par cas. base.

Le calendrier des matches de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, ainsi que le règlement de la compétition, ont été modifiés en conséquence.

