Pyongyang a procédé à une simulation d’attaque nucléaire « en guise d’avertissement »

La Corée du Nord a déclaré avoir mené un exercice tactique simulant une frappe nucléaire sur des postes de commandement et des aérodromes sud-coréens, « en guise d’avertissement » au déploiement antérieur de bombardiers stratégiques américains dans la région.

« L’unité de missiles a tiré deux missiles balistiques tactiques au nord-est de l’aéroport international de Pyongyang et a mené à bien sa mission de frappe nucléaire », a rapporté l’agence de presse officielle KCNA, citant Tanjug.

L’armée sud-coréenne a déclaré plus tôt que la Corée du Nord avait tiré deux missiles balistiques à courte portée en direction de la mer, quelques heures après que les États-Unis aient déployé des bombardiers B-1B dans le cadre d’exercices aériens alliés.

Exercices militaires de la Corée du Sud et des États-Unis

En outre, le ministère japonais de la Défense a déclaré qu’au moins un missile balistique nord-coréen était soupçonné d’avoir été tiré, et les médias japonais ont rapporté que deux missiles avaient été tirés et étaient tombés en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon, rapporte Reuters.

Ce lancement a eu lieu un jour avant la fin des 11 jours d’exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, que Pyongyang avait précédemment condamnés.

« Notre armée a accru sa surveillance et sa vigilance en prévision de provocations supplémentaires et reste pleinement prête, grâce à une coopération étroite entre la Corée du Sud et les Etats-Unis », selon un communiqué de l’état-major conjoint de l’état-major sud-coréen.

Les bombardiers B-1B ont mené mercredi des exercices aériens séparés avec des avions de guerre sud-coréens et japonais.

