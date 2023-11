Propositions aux Maires des communes en Mauritanie !

Organisée par plus de communes de toutes tailles, la Journée citoyenne doit favoriser la participation de chacun et constitue une véritable fabrique de liens sociaux.

Le principe? Chaque année, les habitants des villes et quartiers consacrent une journée à leur commune pour réaliser ensemble des projets qu’ils ont eux-mêmes proposés. Cela peut aller de chantiers d’amélioration du cadre de vie, de rénovation d’équipements, de valorisation de l’histoire et du patrimoine des villes anciennes à des projets associatifs, culturels, éducatifs ou tout simplement ludiques.

La Journée citoyenne est en effet une excellente initiative qui favorise la participation de chacun et renforce les liens sociaux au sein des communautés .

En consacrant une journée par an pour réaliser ensemble des projets proposés par les habitants, les communes peuvent bénéficier de nombreuses retombées positives. Quelques points importants à retenir pour la réussite de cette journée.

Participation active la Journée citoyenne encourage les habitants à s’impliquer activement dans leur communauté.

Ils peuvent proposer des projets qui correspondent à leurs besoins, leurs intérêts et leurs valeurs, ce qui renforce leur sentiment d’appartenance et leur engagement envers leur commune.

Amélioration du cadre de vie les projets réalisés lors de la Journée citoyenne peuvent contribuer à améliorer le cadre de vie des habitants. Il peut s’agir de travaux d’embellissement, de rénovation d’équipements publics, de création d’espaces verts, de coopérative , des jardins potagers partagés etc.

Ces actions concrètes permettent de rendre la commune plus agréable à vivre pour tous.

Valorisation du patrimoine la Journée citoyenne offre également l’opportunité de mettre en valeur l’histoire et le patrimoine des villes anciennes. Les habitants peuvent travailler sur des projets de restauration, de préservation ou de promotion du patrimoine culturel, ce qui contribue à la transmission des traditions et à la fierté collective.

Cohésion sociale en travaillant ensemble sur des projets communs, les habitants développent des liens sociaux plus forts dans toutes les composantes.

La Journée citoyenne favorise les rencontres, les échanges et la coopération entre les différentes générations, les voisins et les associations locales. Cela renforce le tissu social et crée un sentiment de solidarité et de communauté.

Apprentissage et valorisation des compétences la Journée citoyenne permet aux habitants de mettre en pratique leurs compétences et leurs talents. Que ce soit dans les domaines , du jardinage, de la communication, de l’organisation d’événements, chacun peut apporter sa contribution et se sentir valorisé pour ses savoir-faire.

Sensibilisation à la citoyenneté en participant activement à la vie de leur commune, les habitants développent leur sens de la citoyenneté et de la responsabilité collective. Ils prennent conscience de l’importance de s’investir pour le bien commun et contribuent ainsi à renforcer la démocratie locale.

En somme, la Journée citoyenne est une initiative qui permet de mobiliser les habitants des quartiers , des villes et villages.

Autour de projets communs, de renforcer les liens sociaux et de valoriser la participation citoyenne. Elle peut avoir de nombreux bénéfices pour la commune et ses habitants.

Abdoulaziz DEME

Le 08 Novembre 2023