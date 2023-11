Programme de gestion du littoral ouest-africain: Des performances réalisées à fin octobre 2023.

La réunion du Comité national de pilotage du projet Waca Resip Bénin s’est tenue, mercredi 8 novembre dernier à Cotonou. Occasion pour les différents acteurs, d’évaluer le niveau de mise en œuvre du Plan de travail budget annuel 2023 du projet au 28 octobre et de valider le Plan de travail budget annuel 2024.

« De façon globale, à la date du 31 octobre 2023, le Plan de travail budget annuel 2023 est à un taux d’exécution physique de plus de 71 % et le taux d’exécution financière est d’environ 76 %. Nous sommes sur la bonne voie », s’est réjoui Eliassou Hamidou Seko, coordonnateur général de l’Unité intégrée de gestion des projets (Uigp).

Au cours de la séance, les différents acteurs ont eu connaissance des résultats clés atteints par le programme de gestion du littoral Ouest-africain (Waca) notamment dans la réalisation des travaux de protection du segment transfrontalier entre le Bénin et le Togo sur un linéaire de 41 km dont 23 km au Bénin. « Ces travaux qui visent à stabiliser la zone ouest du littoral béninois frontalier avec le Togo à hauteur de Sanvee-Codji suite à l’érosion côtière observée ont été réalisés avec succès et réceptionnés en début du mois de septembre dernier », a-t-il déclaré. Les assises de ce mercredi ont également permis aux acteurs d’amender et d’adopter le bilan de mise en œuvre des recommandations de la dernière session du Conseil national de pilotage.

Le projet Waca rencontre aussi quelques difficultés sur le terrain. Le coordonnateur note que la première difficulté concerne le sous-projet régional ayant trait aux travaux de protection côtière et qui lie le Bénin et le Togo. Ces travaux, informe-t-il, ont été menés sous le lead de la coordination de Waca Bénin. Des difficultés sont aussi observées dans un autre sous-projet régional qui lie toujours le Bénin et le Togo. Il s’agit, selon Eliassou Hamidou Seko, du curage mécanique et de l’aménagement du chenal Gbada long de 23 km. « Là, nous avons accusé un peu de retard. Nous venons de terminer la sélection de l’entreprise qui s’occupera des travaux et nous allons consacrer toute l’année 2024 pour la réalisation de ces travaux », a-t-il informé, tout en soulignant qu’actuellement, ils sont dans le processus de vérification, de négociation et de dédommagement des populations impactées par ces travaux.

Initié pour apporter une réponse régionale aux populations d’Afrique de l’Ouest vivant sur le littoral en raison de leur vulnérabilité face aux effets physiques, écologiques et anthropiques du changement climatique, le programme de gestion du littoral ouest-africain (Waca) couvre six pays dont le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, le Sénégal, Sao Tomé-et-Principe et le Togo. Actuellement, trois autres pays rejoignent le programme à savoir : la Gambie, la Guinée-Bissau et le Ghana.

Source: lanation.bj