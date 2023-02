Procès de Mohamed Ould Abdel Aziz.

Mais qui sont ces meilleurs avocats du 21e siècle auprès de l’ancien président de la Mauritanie ?

Ce siècle a enfanté de très grands avocats qui ont fait de leurs plaidoiries de véritables moments artistiques.

Emportant la conviction de quiconque, ces avocats les écoutaient avec attention, ils forcent au moins le respect de leurs confrères :

Me Clédor Ciré Ly, Avocat Sénégalais redoutable en Procédures, surnommé « le Jacques Vergés Africain « , « Avocat du Diable « , « Avocat des causes impossible « . « Orfèvre du Droit » … Rompu aux procès internationaux, il a 440 ans de barre.il à défendu plusieurs Chefs d États ministres, dont l’actuel président du Sénégal Macky Sall, journalistes victimes de violences d ‘États ou de leurs services. Il est spécialisé en Droit criminel et Procédures criminelle Droit pénitentiaire Droit international des Droits de l’homme et Droit international pénal, Droits pénaux et Procédures pénales comparés.

Il fait partie du collectif des Avocats de Ousmane Sonko espoir africain et principal opposant de l’actuel Président du Sénégal Macky Sall.

– Me Tareck Bâh et 6 autres jeunes Avocats talentueux et très éloquents, spécialisés en droit criminel boucle le collectif de l’ex_ pdt Mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz… Des avocats au parcours édifiant qui ont inspiré et inspirent encore, tant les assoiffés de la justice que les avocats d’aujourd’hui ! Qu’ils soient hommes ou femmes, Mauritanien ou d’une autre nationalité, faites une pause dans vos révisions et venez découvrir le travail acharné mené depuis un bon moment pour prendre la défense de Mohamed Ould Abdel Aziz.

Depuis l’ouverture de son procès, le mercredi 26 janvier à Nouakchott, Mohamed Ould Abdel Aziz ne regrette pas d’avoir porté son choix sur ces avocats susmentionnés.

En effet, malgré son état de santé qui fait la polémique présentement, l’ancien président ne compte pas baisser les bras. D’ailleurs, sa brave fille Bint Abdel Aziz alerte déjà l’opinion publique dans un communiqué : « le régime en place sera responsable de tout préjudice que pourrait subir son père dans son lieu de détention… ». Elle a indiqué que son père avait subi des problèmes de santé successifs depuis son arrestation et sa détention dans un lieu qui a causé la détérioration de sa santé.

Ainsi, pour éviter le pire, les brillants avocats de l’ancien président lancent à leurs tour une alerte à l’opinion nationale et internationale afin que le droit soit dit dans ce dossier.

Pendant ce temps, ils continueront de travailler en parfaite symbiose afin d’apporter la lumière.

Nous y reviendrons.

Source:

page Opinion Internationale – Facebook