Cendrilla Merhej : encore une fois, je confirme à l’opinion publique mauritanienne et internationale ce qui suit :

Les portes sont ouvertes pour protéger les droits de notre client devant les instances internationales compétentes, mais nous n’avons pas encore perdu espoir devant la Justice nationale, où notre client est en situation de privation de la liberté, et notre devoir moral, procédural et professionnel nécessite actuellement de suivre certaines étapes devant les tribunaux et les références internes.

Si le Président Aziz refuse de recevoir des délégations des organes gouvernementaux concernés par les affaires des prisonniers, c’est son droit, surtout qu’il est en désaccord avec le pouvoir exécutif qui a délégué des représentants de « l’état » pour son dossier, ce qu’il considère comme conflictuel à la situation, en plus ces instances.

Au moment de son emprisonnement précédent et actuel, la partie susmentionnée n’a émis aucune position concernant le « lieu » de sa détention.

L’isolationniste discriminatoire, bien qu’elle le sache et qu’elle admette franchement dans ses déclarations qu’elle a rencontré le reste des accusés.

Les données que nous trouvons ont profité à notre client sans avis juridique.

Le droit international, la Constitution et le Code pénal mauritanien sont très importants. Leurs décisions sont explicites en termes d’empêchement de l’interprétation de la Constitution et des lois au détriment de l’accusé.

* L’arrestation du président #Mohammed_Ould_Abdelaziz est illégale et sa libération est une obligation légale d’autant plus que le Tribunal Pénal Spécial pour les Crimes de Corruption – de premier degré – ne s’est pas prononcé sur l’argument présenté devant lui de l’illégalité du mandat de dépôt, de son inconstitutionnalité pour juger un ancien président de la République et de l’inconstitutionnalité des procédures, qui fait du placement de l’accusé en prison ainsi que de son maintien en prison une question très dangereuse à plusieurs niveaux.

* Dieu soit loué, le médecin a rassuré tout le monde sur l’état de santé stable de notre client. Franchement, l’interprétation médicale du terme « stable » ne me rassure pas personnellement. La pression du président a augmenté à plusieurs reprises, et c’est pourquoi son médecin a été appelé.

« Stable, » c’est un terme utilisé après et avant les problèmes de santé, et parfois après et pendant les interventions chirurgicales.

Je connais un patient dans le coma depuis deux ans, et son rapport dit que son état est stable. Il est important de noter que mon client a des problèmes cardiaques et était en train de partir pour la France suite à un rendez-vous préalable avec son médecin spécialiste français, et il a été empêché de voyager.

Je sais exactement ce qu’on m’a dit que l’administration pénitentiaire fait son devoir médical, mais je sais aussi que son arrestation illégale au même endroit qu’auparavant a eu un impact négatif sur son état de santé et le médecin français a signé un rapport à ce sujet.

De même que je fais confiance au médecin mauritanien, je fais confiance au médecin français, et cela devrait être le cas pour les responsables impliqués dans l’affaire Aziz, à moins que certaines références, comme je l’ai constaté, ne prennent pas au sérieux les positions étrangères qui suivent l’affaire, et que les jours suffisent pour la justice et l’équité.

Avocate Cendrilla Merhej, 24/02/2023

Traduit par Rapideinfo