Prise en charge de cas de quelques maladies dont le paludisme dans le milieu communautaire en RDC

Le ministère de la santé en collaboration avec ses partenaires dont le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), le Programme national d’élimination du choléra (PNCHOL), le Programme de technologie appropriée en santé (PATH) et Soins de santé primaires en milieu rural (SANRU) a organisé, mercredi 22 février, une journée de restitution de résultats de l’évaluation de sites de soins communautaires dans six provinces de la République Démocratique du Congo. Ces sites de soins résolvent deux défis importants qui sont : l’accessibilité des soins ainsi que la disponibilité de médicaments de qualité au niveau de la communauté.

Cette enquête menée dans les provinces de Kinshasa, Kongo Central, Kwuilu, Kwango, Maniema et Tshopo concerne la prise en charge de cas de 3 maladies tueuses à savoir : le paludisme, des infections respiratoires aiguës et la diarrhée.

» Il était question qu’on puisse présenter les résultats de l’évaluation de site de soins communautaires dans 6 provinces où l’enquête était menée et là, nous sommes très satisfaits des résultats parce qu’on vient d’avoir ici la nette confirmation de l’apport des sites de soins communautaires en termes de réduction de la mortalité. On a vu que les sites de soins ont contribué à plus de 8% dans la réduction de la mortalité liée au paludisme grave et 22% d’augmentation de l’accès au service des soins de santé » , a déclaré Dr Placide Welo, directeur du PNCHOL.

A son tour, la représentante de Sanru Asbl revient sur les avancées réalisées sur le terrain.

» Avec le financement du fond mondial de la santé, on a commencé l’implantation des sites de soins communautaires depuis 2015 avec 1986 sites de soins et on a eu à entendre l’approche dans plus de 6627 sites de soins jusqu’à fin 2022. On a noté vraiment l’apport considérable de sites de soins dans la prise en charge de cas et dans l’évolution de la prise en charge de cas au niveau communautaire avec l’implantation des sites on est passé à 13 % d’augmentation de nouveaux cas qui ont consulté le service au niveau de site de soin communautaire ça montre un impact important de la contribution des sites de soins dans la prise en charge de cas au niveau communautaire « , a dit Dr Mungala, cheffe de projet Covid et RC communautaire chez SANRU Asbl.

Après échange, les participants ont pu formuler quelques recommandations à savoir : Renforcer les capacités de relais communautaires sur la prise en charge intégré du maladie de l’enfant ; Renouveler et doter les matériels de qualités dans des sites de soins communautaires ; Etendre l’approche là où il y a des barrières et qu’il n’y a pas de service de soins.

C’est depuis 2005 que la RDC a amorcé l’implantation des sites de soins communautaires. Cette stratégie a pour objectif de rapprocher les services de santé des populations éloignées.

Grâce Guka

Source: actualite.cd