Prière funéraire sur le corps du défunt érudit Hamden Ould Tah

Lundi, des milliers de Mauritaniens ont célébré la prière funéraire du savant Hamden Ould Tah, que Dieu lui fasse miséricorde, à la mosquée Ibn Abbas de Nouakchott.

Ont participé à la prière sur le corps du défunt le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Massoud et les ministres des Affaires islamiques, des transports, des finances et un certain nombre d’érudits et d’imams.

Le décès de l’érudit mauritanien Hamden Ould Tah a été annoncé lundi à Nouakchott, la capitale.

Le défunt a occupé plusieurs postes dans le pays, notamment au Département de l’orientation islamique, au ministère des Affaires islamiques, membre du Conseil suprême islamique, du Secrétariat général de l’Association des Oulémas mauritaniens et membre du Conseil suprême de la Fatwa et des recours gracieux.

Il a également été accrédité pendant des années en tant que conférencier semi-permanent et mufti à la télévision et à la radio officielles mauritaniennes, en plus de son apparition sur un certain nombre de chaînes officielles et privées en Mauritanie.

Source: essadafr.info