Nécrologie: Décès de l’éminent Erudit et Cheikh, Hamden Ould Tah

Décès de l’éminent Erudit et Cheikh mauritanien, Hamden Ould Tah

L’éminent Erudit et Cheikh Hamden Ould Tah est décédé aujourd’hui lundi 12 février à Nouakchott, à l’âge de 91 ans, a annoncé la famille du défunt dont les fatwas sur des questions contemporaines ont suscité la grande attention du public musulman à l’échelle nationale et internationale.

Hamden Ould Tah est considéré comme étant l’un des plus illustres Oulémas du pays qui ont accompagné la création de l’État moderne.

Ancien Président et Secrétaire générale de l’Association des Oulémas (guides religieux) mauritaniens, feu Hamden occupait avant sa mort le poste de Président d’honneur de ladite association.

Feu Hamden a occupé des postes importants dans le pays, notamment à l’Autorité d’orientation islamique et au ministère des Affaires religieuses.

Il a été membre du Haut Conseil islamique et membre du Haut Conseil des Fatwas et des Griefs.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages en arabe. Feu Hamden a accueilli de nombreux forums, conférences locales et internationales, a légué d’importantes conférences enregistrées dans les mosquées et les centres scientifiques et culturels.

Ahmed Ould Bettar, qui a milité avec lui au RDU aux cotés du Président Ahmed OULD SIDI BABA, feu N'Gam LIRWANE et feu Maelainine ROBERT dans les années 90