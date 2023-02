Prévention des Risques Biotechnologiques dans l’espace de la CEDEAO.

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, a organisé ce mardi 14 février 2023 à l’hôtel Mauricenter, l’atelier de Sensibilisation sur le règlement relatif à la Prévention des Risques Biotechnologiques dans l’espace de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en partenariat avec le Comité inter-État de lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS).

Organisé sous l’égide du Protocole de Carthagène dont la tutelle technique nationale est assurée par la Direction de la Réglementation et des Accords Multilatéraux (DIRAM), cet atelier a pour objectif de présenter aux acteurs locaux, la réglementation commune relative à la biosécurité en vue de favoriser son intégration dans la réglementation nationale.

Pour rappel, les dispositions du Protocole de Carthagène, s’articulent autour de procédures d’accords préalables qui permettent à chaque Etat Partie, de prendre la décision d’autoriser ou non l’importation, l’utilisation et la mise sur le marché d’un organisme génétiquement modifié après en avoir suffisamment évalué les risques sanitaires et environnementaux.